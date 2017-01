Jazzunique inszeniert Raumgestaltung und Opening Event der NESCAFÉ® Dolce Gusto® Pop-up-Lounge in Köln

„Nichts geht über Kreativität, um Klassiker neu zu erfinden“ lautet das Motto der aktuellen NESCAFÉ® Dolce Gusto® Kampagne der führenden Schweizer Kaffeekapsel-Marke von Nestlé.

(firmenpresse) - Beim Opening Event der neuen Pop-up-Lounge in der Kölner Innenstadt mit rund 130 geladenen Gästen hat Jazzunique im Auftrag der Kommunikationsagentur Publicis Pixelpark eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass dieser Leitsatz auch auf Inszenierungen und Raumgestaltung voll zutrifft. Begleitet wird die Kampagne von einem Spot des US-amerikanischen Rappers und Hip-Hop-Produzenten will.i.am, der den Klassiker „Sittin‘ on the dock of the bay“ von Soullegende Otis Redding in einem Remix musikalisch wieder aufleben lässt.



Im Zentrum der neuen Lounge „Sound of Coffee“ in der Kölner Schildergasse steht eine eigens von Jazzunique entwickelte Skulptur. Hierfür kreierte die Frankfurter Agentur für Erlebniskommunikation einen interaktiven Kapselspender, der die Kampagnenthemen Musik und Kreativität – passend zum aktuellen Werbespot – aufgreift und anfassbar macht. Die drehbare Konstruktion mit Kapselfassung reagiert auf Bewegungen und verrät beim Auflegen der Kapseln spannende Details über das jeweilige Produkt.



Beim Design der Verkaufsfläche hat sich die Unit Brand Spaces von Jazzunique von einem frischen Look im Pop-up Stil leiten lassen. Während die weißen Flächen und Möbel eine loungige Studioatmosphäre erzeugen, setzen farbige Bereiche, die sich an der „Brand Colour Palette“ von NESCAFÉ® Dolce Gusto® orientieren, kreative Akzente und strukturieren den Raum neu. So gelang es den Kreativen in kürzester Zeit einen ehemaligen Textilladen zur Markenerlebniswelt von NESCAFÉ® umzuwandeln.



Zur Eröffnungsfeier sorgte die Live Communication Unit von Jazzunique für ein visuelles Eröffnungsfeuerwerk. In Kooperation mit Loop Lights gestaltete Jazzunique eine Inszenierung, die der Beleg dafür war, dass Kaffee viel mehr sein kann als schwarz. Parallel zum optischen Höhepunkt sorgten DJ Larry van Housen und Sängerin Jennifer Braun für die musikalische Untermalung. Die begeisterten Besucher, darunter der Kölner Schauspieler und Musiker Tom Beck und die Moderatorin und Designerin Jana Ina, erlebten einen angemessenen Einstand dieser innovativen Verkaufsfläche.















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.jazzunique.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Jazzunique GmbH

Die Kreativen der Jazzunique GmbH mit ihren Standorten in Frankfurt und Berlin verstehen sich auf alle Formen der Erlebniskommunikation. Ob Live-Maßnahmen wie Corporate Events, Produktpräsentationen und Roadshows oder Markenräume wie Stores, Arbeitswelten und Messestände – immer integriert in die klassische und digitale Markenkommunikation. Seit 2004 sorgen die Brüder Jesper und Börries Götsch und ihr 57-köpfiges Team mit bewegenden Erlebnissen, außergewöhnlicher Architektur und einzigartiger Gestaltung immer wieder für Aufsehen. Jazzunique entwickelt passgenaue Markenbotschaften – mit gestalterischer Inspiration, effizienter Planung und Organisation sowie dem feinen Gespür für die Zielgruppen. Von Kommunikationsprofis, Eventmanagern, Designern und Architekten leidenschaftlich inszeniert, sprechen diese Markenwelten ihr Zielpublikum emotional und unmittelbar an.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Jazzunique GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Newslounge

info(at)newslounge.de

Datum: 06.01.2017 - 10:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1441779

Anzahl Zeichen: 2327

Kontakt-Informationen:

Firma: Jazzunique GmbH

Ansprechpartner: Bente Krämer

Stadt: Frankfurt/Main

Telefon: +49 (0)69 4015073-17



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 52 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung