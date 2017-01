Heizungsoptimierung: Stromkosten sparen mit staatlicher Förderung / TÜV Rheinland: Erstattung von 30 Prozent der Nettoinvestitionskosten / Fördermaßnahmen miteinander kombinieren (FOTO)

Drei Viertel aller Heizungen in Deutschland arbeiten nicht

effizient. Schuld sind meistens eine veraltete Technik und nicht

aufeinander abgestimmte Anlagen. Durch Optimierung der bestehenden

Heizsysteme kann jeder Einzelne mit geringem Aufwand die

Energieeffizienz steigern. Das senkt nicht nur die Kosten, sondern

schont auch das Klima - und wird daher vom Staat finanziell

unterstützt. Seit dem 1. August 2016 fördert das Bundesamt für

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) den Ersatz von Heizungspumpen

und Warmwasserzirkulationspumpen durch hocheffiziente Pumpen sowie

die Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen

Abgleich.



Einsparen von Energie und Kosten



Die Fördersumme kann bis zu 30 Prozent der Nettoinvestitionskosten

betragen, beide Maßnahmen können miteinander kombiniert werden.

Voraussetzung ist, dass die Heizsysteme zum Zeitpunkt der

Durchführung seit mehr als zwei Jahren installiert sind. "Bei älteren

Heizungen lohnt es sich, sowohl die Pumpen auszutauschen als auch den

hydraulischen Abgleich durchzuführen", sagt Kai Zitzmann,

Energieeffizienz-Experte von TÜV Rheinland. Dieser sorgt dafür, dass

alle Heizkörper in einem Heizsystem nur die Wärme bekommen, die sie

auch benötigen. Denn oft wurde ein hydraulischer Abgleich noch nie

durchgeführt. "Dabei kann der Verbrauch durch die Kombination beider

Maßnahmen spürbar gesenkt werden", so der Fachmann



Durchführung durch Fachleute



Die BAFA-Förderung wird in zwei Schritten beantragt: Zunächst

registriert sich der Antragsteller online auf der BAFA-Homepage und

erhält eine Registrierungsnummer. Innerhalb von sechs Monaten muss

dann ein Fachhandwerker die Optimierungsmaßnahmen an dem

Heizungssystem durchführen. Nach Abschluss der Arbeiten schickt der

Antragsteller die Rechnung, die erforderlichen Unterlagen sowie die



für die Förderung notwendigen weiteren Unterlagen an das BAFA. Eine

Übersicht über die geförderten Pumpen ist unter

www.machts-effizient.de/heizungsoptimierung abrufbar. Die Richtlinie

gilt für Anträge, die bis zum 31. Dezember 2020 eingehen.







