GYNbag und GYNpipe als schnelle Hilfe bei Prolaps uteri

Homberg (Ohm), Januar 2017 - Prolaps uteri sind immer Notfälle und gerade für Berufsanfänger eine besondere Herausforderung. Mit dem neuen GYNbag von Quidee kann ein vorgefallener Uterus nun sicherer, einfacher, schneller und für die Kuh schonender zurückverlagert werden.

(firmenpresse) - Der für seine innovativen Geburtshilfetools wie GYNstick, HEADhunter, EYEhook bekannte Dr. Franz Schlederer hat das neue Instrument GYNbag nach Vorgabe norddeutscher Tierärzte weiterentwickelt und perfektioniert. Zusammen mit der von ihm selbst entwickelten Tragehilfe GYNpipe, einer flexiblen Einführhilfe für den GYNbag, können zwei Personen unkompliziert und wirksam den Uterus wieder reponieren.

Der Landwirt hält den GYNbag fest, während der Tierarzt die Gebärmutter nach vorheriger Reinigung behutsam „eintütet”. Der GYNbag wird anschließend mit der cranialen Seite auf eine Länge von etwa 20 cm intravaginal eingeheftet. Durch den „Kragen” des GYNbags haftet dieser sehr gut an. Die GYNpipe unterstützt ihrerseits mit ihrer Halterung diese Position. Nun kann das von hinten offene Ende der „Tüte” kolbenartig nach vorne gedrückt werden. Der Uterus in der „Tüte” verkleinert sich zusehends und kann mühelos zurückverlagert werden. Der GYNbag wird anschließend wieder herausgezogen und entsorgt, die Vagina entsprechend konservativ mit Flessa oder Bühner-Band verschlossen.



Den GYNbag gibt es aus hygienischen Gründen als Einmalgebrauchsartikel in der 6er Packung mit zwei verschiedenen Größen zu je 3 x für Erstkalbinnen und je 3 x für Mehrkalbskühe. Die gleichzeitige Verwendung mit Hilfe der GYNpipe wird empfohlen.







Das Unternehmen wurde zu Beginn des Jahrtausends als Internetversandhandel gegründet, um innovative Produkte und Schnelltests für den Milchviehbetrieb auf den deutschen Markt zu bringen. Die Produktpalette umfasst inzwischen fast 150 Einzelartikel von geprüft hoher Qualität. Nahezu alle Waren für den täglichen Gebrauch in Praxis und Stall sind Importartikel, viele davon werden in Deutschland ausschließlich über die QuIdee GmbH vertrieben.



Im Fokus des Unternehmens stehen progressiv eingestellte Tierärzte und Landwirte. Persönliche Beratung, technisches und wissenschaftliches Know-how sind die Säulen des aufstrebenden Unternehmens.



