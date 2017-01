Hampel: Die Zuwanderung in unser Sozialsystem muss gestoppt werden!

(ots) - Zur neuen Statistik der Bundesagentur für Arbeit

erklärt AfD-Vorstandsmitglied Paul Hampel:



"Die Bundesagentur meldet, dass 674.000 Hartz-IV-Empfänger aus

Asylländern kommen. Das ist mehr als das Doppelte zum Vorjahr 2015

und entspricht fast zu 100 Prozent den gestellten Asylanträgen 2016.

Diese Zahlen belegen eindrucksvoll die dramatische Zuwanderung in

unsere Sozialsysteme.



Es ist eben nicht der hochqualifizierte Arzt oder Ingenieur, der

aus Syrien geflohen ist, um zu uns zukommen. Die große Mehrheit der

Asylbewerber sind minderqualifizierte Migranten, die kaum eine Chance

auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben und deren Integration sich

deshalb als extrem schwierig herausstellt. Dabei sind in der

Statistik der Bundesagentur für Arbeit noch nicht einmal all

diejenigen enthalten, die gerade in staatlich finanzierten Schulungen

und Deutschkursen stecken. Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger dürfte in

der nächsten Zeit also noch einmal drastisch steigen.



Die Zahlen sind erschreckend und belegen, dass der Steuerzahler

für die immer noch offenen Grenzen und die unkontrollierte

Zuwanderung in unsere Sozialsysteme in Milliardenhöhe aufkommen muss.

Dabei haben die Flüchtlinge noch keinen einzigen Cent in die

Sozialversicherungen eingezahlt und werden trotzdem meist sofort wie

jemand behandelt, der dies schon seit Jahrzehnten tut. Dieser Umstand

ist nicht nur sozial ungerecht, er schürt auch die Spannungen in

unserer Gesellschaft und droht die Sozialkassen zu sprengen.



Die Bundesregierung muss die Sozialleistungen für Asylbewerber und

Flüchtlinge drastisch kürzen, andernfalls entsteht ein

Ungerechtigkeitsempfinden in der deutschen Bevölkerung, dass die viel

Beschworene Integration dieser Menschen aufs Spiel setzt."







