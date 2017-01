Aktivurlaub: die erfolgreichsten Wikinger-Reisen 2016

Liparische Inseln Topseller in Europa? ?Reich der Inka? beliebtestes Fernreiseziel

(LifePR) - ?Vulkaninseln unter sizilianischer Sonne? war 2016 das erfolgreichste Programm bei Wikinger Reisen. Der geführte Wandertrip auf fünf Liparischen Inseln mit Nachtaufstieg auf den Stromboli schaffte den Gästerekord. Topseller bei den Fernreisen war die aktive Erlebnistour ins ?Reich der Inka? nach Peru und Bolivien.

Geführte Wandertrips auf Mallorca und Korsika auf Platz zwei und drei

Auf Platz zwei in Europa landete der mallorquinische Aktivtrip zu ?Steilküsten und Traumbuchten rund um Puerto Sóller?. ?Eine typische Wikinger-Reise?, so Geschäftsführerin Dagmar Kimmel. ?Wanderfans wohnen in einem Hotel im mallorquinischen Stil abseits des Trubels, erobern Küstenpfade, entdecken Bergdörfer und begegnen den Menschen in ihrem Alltag.? ?Bronze? schaffte die ?Wanderwoche auf Korsika? zum Kennenlernen der Insel. Mit Calvi und Corte, malerischen Orten in der Balagne und Sandstrand am Hotel.

Aktive Erlebnistouren in Peru, Südafrika und auf Kuba vorn

Im Fernreisebereich führte der Topseller nach Peru und Bolivien ins ?Reich der Inka?. Lockere Wanderungen am Amazonas, Bootstouren auf dem Titicacasee, Machu Picchu, Cusco und Cruz del Condor zogen die meisten Urlauber an. Fast genauso gefragt war der Südafrika-Klassiker: ?Kapstadt, Gardenroute und Safaris?. Er punktet mit Wanderungen, privatem Wildreservat und kurzen Fahretappen. Trendziel Kuba ? im Wikinger-Programm mit sieben UNESCO-Welterbestätten, Baracoa an der Honigbucht, Viñales-Tal und zwei Badetagen ? lag ebenfalls vorn. Bei aktiven Fernreisen genauso wie beim Radurlaub.

Lechweg Nummer eins der individuellen Wanderfans

Individuelle Wanderfans fasziniert der österreichische ?Lechweg von der Quelle bis zum Fall?. Die Tour von Ort zu Ort entlang der letzten Wildflusslandschaft Europas ist auch 2016 unangefochten die Nummer eins ? vor Trips nach Madeira und zum Gardasee.

Reisepreise und Termine, z. B.



Italien - Vulkaninseln unter sizilianischer Sonne: 15 Tage ab 1.798 Euro, April bis Jun., Sept. u. Okt. 2017

Mallorca - Steilküsten und Traumbuchten rund um Puerto Sóller: 8 Tage ab 1.168 Euro, Jan. bis Mai, Sept. u. Okt. 2017

Frankreich - Wanderwoche auf Korsika: 8 Tage ab 999 Euro, April, Mai, Sept. u. Okt. 2017

Peru/Bolivien - Durch das Reich der Inka: 20 Tage ab 3.598 Euro, April bis Nov. 2017, April, Mai 2018

Südafrika - Kapstadt, Garden Route & Safaris: 15 Tage ab 2.848 Euro, April, Sept. bis Dez. 2017, Jan. bis März 2018

Naturparadies Kuba ? das Flair der Karibik: 21 Tage ab 4.898 Euro, Jan. bis März, Okt. bis Dez. 2017 + Vorschautermine: Jan., Febr., April 2018

Radreise

Kuba - Perle der Karibik: 16 Tage ab 3.395 Euro, März u. April, Okt. bis Dez. 2017, Febr. bis April 2018



Wikinger Reisen, 1969 gegründetes Familienunternehmen, ist Marktführer für Wanderurlaub mit geführten und individuellen Touren. Unter dem Motto ?Urlaub, der bewegt? bietet der Veranstalter weltweit Wander- und Wanderstudieneisen, Trekking-Touren, Radurlaub, aktive Fernreisen mit Natur- und Kulturprogrammen sowie Winterurlaub an. Aktiven Urlaub für Körper & Seele präsentiert der Katalog ?natürlich gesund?. Mit knapp 59.000 Gästen und einem Jahresumsatz von rund 99 Mio. Euro gehört Wikinger Reisen zu den Top 20 der deutschen Reiseveranstalter. Das Unternehmen ist CSR-zertifiziert und WWF-Partner. Es setzt sich in allen Bereichen für mehr Nachhaltigkeit ein. 20 Prozent der GmbH-Anteile hält die vom Unternehmensgründer initiierte Georg Kraus Stiftung, die damit nachhaltige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit fördert.





