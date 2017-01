"Der Fall Biermann" in ZDFinfo / Langer Doku-Abend mit der Reihe "Skandal! Große Affären in Deutschland" (FOTO)

Elfte Folge der "Skandal!"-Reihe von ZDFinfo: Am Dienstag, 10.

Januar 2017, 20.15 Uhr, ist erstmals der 45-minütige Film über den

"Fall Biermann" zu sehen - die Ausbürgerung des regimekritischen

Liedermachers aus der DDR im November 1976. ZDFinfo bietet seinen

Zuschauern vorher und nachher eine Gesamtschau auf die "großen

Affären in Deutschland" und damit auf wesentliche Momente der

deutschen Nachkriegsgeschichte. Mit dem "Fall Guttenberg" geht es um

15.45 Uhr los - den Abschluss bildet ab 23.10 Uhr der "Skandal" von

1982 um "Die Flick-Millionen".



Die Doku "Der Fall Biermann" von Anne Kauth ruft in Erinnerung,

wie Wolf Biermann die DDR verlassen musste, nachdem er 1976 ein

Konzert im Westen gegeben und einige kritische Bemerkungen über den

"sozialistischen Staat" gemacht hatte. Das war eigentlich nichts

Neues, da Biermann bereits zuvor mit kritischen Texten und Liedern

für Ärger bei der Staatsführung gesorgt hatte. Letztlich war das

West-Konzert wohl nur noch der willkommene Anlass, Biermann

loszuwerden. Dessen Ausbürgerung sorgte für großen Protest im so

genannten "Arbeiter- und Bauernstaat" - mehr als 100 namhafte

Künstler unterzeichneten einen offenen Brief. Auch die Unterzeichner

wurden verfolgt und zum Teil ausgebürgert, darunter Nina Hagen,

Katharina Thalbach, Manfred Krug und andere.



Neben den bereits genannten sind am Dienstag, 10. Januar 2017,

noch folgende Filme aus der "Skandal!"-Reihe in ZDFinfo zu sehen:

"Der Fall des Christian Wulff" (17.15 Uhr), "Der Spiegel im Visier"

(18.00 Uhr) "Der Fall Barschel" (18.45 Uhr), "Das

Starfighter-Desaster" (19.30 Uhr), "Der Fall Guillaume" (21.00 Uhr)

und "Der verkaufte Fußball" (22.25 Uhr). Die neue Folge "Der Fall

Biermann" sendet ZDFinfo erneut am Dienstag, 17. Januar 2017, 8.30

Uhr, und am Donnerstag, 2. März 2017, 16.00 Uhr.





