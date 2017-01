Gambia: ROG besorgtüber Schließung von Radiosendern durch Geheimdienst

(ots) - Reporter ohne Grenzen ist besorgt über die jüngsten

Repressalien gegen Journalisten und Medien in Gambia. Vor dem

Hintergrund des eskalierenden Streits über das Präsidentenamt hat der

Geheimdienst drei Radiosender geschlossen (http://t1p.de/14b0). Zwar

darf einer der Sender laut einem Medienbericht seit Dienstag wieder

senden, jedoch ausschließlich Musik (http://t1p.de/ubg9).



"Die willkürlichen Schließungen von Radiosendern mitten im Streit

um einen demokratischen Machtwechsel sind äußerst besorgniserregend.

Sie sind Teil des drastischen Vorgehens des seit zwei Jahrzehnten

autoritär regierenden Präsidenten Yahya Jammeh, um seine Kritiker

mundtot zu machen", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Die

Regierung muss die Schließung der Radiosender sofort aufheben."



Am Sonntag hatten Mitarbeiter des gambischen Geheimdienstes die

Redaktionen der Radiosender Hilltop Radio, Afri Radio und Teranga FM

aufgesucht und die Journalisten angewiesen, den Sendebetrieb zu

stoppen. Einen Grund dafür nannten sie nicht, sondern verwiesen auf

einen Befehl ihrer Vorgesetzten. Eine offizielle schriftliche

Anordnung gab es nicht.



Nach dem Wahlsieg des Oppositionskandidaten Adama Barrow Anfang

Dezember hatten die meisten Radiosender in der Hauptstadt Banjul

seinen feiernden Anhängern Sendezeit gewidmet. Von Reporter ohne

Grenzen kontaktierte Quellen in Gambia gaben an, dass keiner der drei

nun geschlossenen Sender in den vergangenen Tagen Inhalte gesendet

hatte, die den Behörden gegenüber kritisch waren. Hilltop Radio und

Afri Radio sind Unterhaltungssender ohne Nachrichtensendungen.

Teranga FM hatte in der Vergangenheit Presseschauen gesendet, bis die

Sendung verboten wurde.



Teranga FM war im Jahr 2012 bereits vorübergehend geschlossen

worden (http://t1p.de/14b0). Im Juli 2015 hatten Polizisten den



Geschäftsführer Alagie Ceesay wegen der Verbreitung eines kritischen

Fotos von Präsident Jammeh verhaftet. Im Gefängnis verschlechterte

sich sein Gesundheitszustand nach einigen Monaten und er wurde in ein

Krankenhaus verlegt, aus dem er flüchten und untertauchen konnte.

Anfang November 2016 verurteilte ihn ein Gericht in Abwesenheit zu

einer Haftstrafe von vier Jahren (http://t1p.de/w7zl).



VERHAFTUNGEN VOR PRÄSIDENSCHAFTSWAHLEN



Am 10. Januar verhandelt das Oberste Gericht über eine Klage von

Präsident Jammeh wegen angeblicher Fehler bei der Stimmauszählung

(http://t1p.de/hw3z). Sein Herausforderer Barrow hatte die

Präsidentschaftswahl am 1. Dezember mit rund 45 Prozent der Stimmen

gewonnen (http://t1p.de/eb5j). Jammeh räumte seine Niederlage

zunächst überraschend ein. Eine Woche nach dem Eingeständnis

verkündete er, das Ergebnis wegen "inakzeptabler Fehler" der

Wahlkommission doch nicht anzuerkennen (http://t1p.de/ygl6). Anfang

Januar verkündete der Chef der gambischen Streitkräfte, Jammeh habe

weiterhin die volle Unterstützung des Militärs (http://t1p.de/s83t).



Während des Wahlkampfes hatte Jammeh der Opposition gedroht, sie

"neun Fuß unter der Erde zu begraben" (http://t1p.de/bboo). Am 19.

Januar soll Barrow das Präsidentenamt antreten.



Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl gingen die Behörden mit

willkürlichen Festnahmen und Justizschikanen gegen Journalisten vor

(http://t1p.de/f67w). Im November nahm der Geheimdienst den kurz

zuvor entlassenen Generaldirektor der Rundfunkgesellschaft Gambia

Radio and Television Services (GRTS), Momodou Sabally, fest. Am

gleichen Tag wurde der GRTS-Journalist Bakary Fatty festgenommen.

Gegen ihn wurde wochenlang weder Anklage erhoben noch durfte er

seinen Anwalt sehen. Nach gambischem Recht müssen Gefangene ohne

Anklage nach 72 Stunden freigelassen werden. Ein paar Tage vor den

Festnahmen hatte GRTS über die Opposition berichtet und damit einen

geplanten Bericht über eine von der Frau des Präsidenten gehaltene

Veranstaltung ersetzt.



Der Fotograf Alhagie Manka wurde im November knapp eine Woche

festgehalten, weil er Mitglieder der Jugendorganisation der

Regierungspartei ohne Akkreditierung fotografiert haben soll. Am 9.

November wurde ein Journalist der regierungsfreundlichen Zeitung

Daily Oberserver festgenommen und für 40 Stunden festgehalten,

nachdem er Fotos mit seinem Handy gemacht hatte. Die

Sicherheitsbehörden verdächtigen Yunus Salieu, er wolle die Fotos an

eine Anti-Jammeh-Kampagne in sozialen Netzwerken schicken.



FEIND DER PRESSEFREIHEIT



Präsident Jammeh war 1994 durch einen Putsch an die Macht gekommen

und geht rigoros gegen kritische Journalisten vor. Aus Angst vor

Verfolgung zensieren sich viele unabhängige Medien selbst. Reporter

ohne Grenzen zählt Jammeh zu den schlimmsten Feinden der

Pressefreiheit (http://t1p.de/kd9g). Bis heute ist der Mord an

AFP-Journalist und ROG-Korrespondent Deyda Hydara nicht aufgeklärt.

Er wurde 2004 erschossen (http://t1p.de/3nkt). Zwei Jahre später

verschwand der Journalist Chief Ebrimah Manneh in Haft.



Auf der jährlichen Rangliste der Pressefreiheit steht Gambia auf

Platz 145 von 180. Weitere Informationen über die Lage von

Journalisten im Land finden Sie unter

www.reporter-ohne-grenzen.de/gambia.







