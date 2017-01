"Studio Duisburg ist kreatives Zentrum” - WAZ mit großem Bericht

Studio Duisburg - Copyright Lars Heidrich

(firmenpresse) - Seit seiner Eröffnung im April 2016 ist das Studio Duisburg nicht nur Anlaufstelle für Film- und Fotoproduktionen sowie Events, sondern auch die Heimat verschiedener Medienunternehmen. In seiner Donnerstagsausgabe nimmt sich die WAZ dem Thema “Kreativwirtschaft” in Duisburg und dem Modell des Gemeinschaftsbüros an. In diesem Zusammenhang berichtet die Zeitung über das Studio Duisburg als Erfolgsmodell und stellt die einzelnen Unternehmen, die dort ihr Büro beziehen, ausführlich vor: die Filmproduktionsfirma CIS Media, der Fotograf Stephan Schmick, die Werbeagentur Krause & Lemanski, der Motorsportverlag Gruppe C mit den Fotografen Lars David Neill und Tim Upietz, das IT Unternehmen snabbtIT sowie das Café La Cup Drive Around.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.waz.de/staedte/duisburg/studio-duisburg-ist-heimat-fuer-firmen-aus-der-kreativbranche-id209174309.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Studio Duisburg ist die neuste Medienadresse im Ruhrgebiet. Auf über 1000qm umfasst der im Frühjahr 2016 eröffnete Neubau nicht nur ein hoch modernes Film- und Fotostudio, sondern vereint auch verschiedene Firmen aus der Medienbranche unter einem Dach.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Studio Duisburg

Leseranfragen:

Studio Duisburg

Tim Upietz

Obere Kaiserswerther Str. 15

47249 Duisburg

+49 (0)203/71299174

PresseKontakt / Agentur:

Studio Duisburg

Tim Upietz

Obere Kaiserswerther Str. 15

47249 Duisburg

+49 (0)203/71299174

Datum: 06.01.2017 - 12:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1441838

Anzahl Zeichen: 743

Kontakt-Informationen:

Firma: Studio Duisburg

Ansprechpartner: Tim Upietz

Stadt: Duisburg

Telefon: +49 (0)203/71299174



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 127 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung