Schneeketten richtig nutzen

Führt der Winterurlaub auf die Berge, dann sollten sich die Autofahrer gut ausrüsten. Neben den Winterreifen sollten sich auch Schneeketten im Kofferraum befinden. Allerdings muss beim Kauf von Schneeketten einiges beachtet werden. Passen die Ketten nicht, dann ist die Wirkung gleich null.

Vor dem Winterurlaub

Das Anlegen der Schneeketten muss erst mal erlernt werden. Trotz einer ausführlichen Einleitung sollten die neuen Ketten nicht einfach in den Kofferraum geworfen werden und die Fahrt geht los. Zunächst sollte die Zeit da sein, um die Ketten zu Hause in Ruhe anzulegen. Denn jedes System ist unterschiedlich und wer möchte schon bei frostigen Temperaturen, mitten im Urlaub den Ärger riskieren, dass die Ketten nicht richtig passen? Keiner, denn der Urlaub soll stressfrei beginnen.

Jedoch sollten Schneeketten erst dann benutzt werden, wenn diese wirklich benötigt werden. Und auch nur solange, wie es von Nöten ist. In einigen Regionen ist es Pflicht Schneeketten zu benutzen, ansonsten kann man sich an der Schneedecke orientieren. Ist diese hoch und festgefahren dann gehören die Schneeketten an die Reifen. Sobald die Straße wieder frei ist, müssen diese ab. Denn die Berührung mit reinem Asphalt beschädigt die Schneeketten.

Nach der Nutzung sollten die Ketten mit warmem Wasser gesäubert werden. Denn an den Ketten haftet nicht nur Schmutz, sondern auch Streusalz, nur so kann die Langlebigkeit garantiert werden.







Alle Fragen und Unklarheiten zu Schneeketten werden auf diesem Portal beantwortet. In verschiedenen Artikeln werden Produkte präsentiert, Montagearten erklärt, Gesetze und wichtige Informationen dazu hervorgebracht.

Tests und Vergleiche zeigen welche die Preise der verschiedenen Schneeketten sind, welche Leistung und welche Qualität diese aufweisen.



Gebrauch von Schneeketten

