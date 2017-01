Auf einen Blick: PVC-freie Produkte für die Medikamentenapplikation von B. Braun

EineÜbersicht sorgt für mehr Sicherheit bei der Auswahl des passenden Applikations-Systems

(PresseBox) - Die B. Braun Melsungen AG hat aufgrund der stetig anwachsenden Nachfrage nach PVC (Polyvinylchlorid)-freien Produkten für die Applikation von Arzneimitteln in der Infusions- und Transfusionstherapie eine aktuelle Übersicht der PVC-freien Produkte erstellt.

Verschiedene Arzneimittel dürfen nicht mit PVC-haltigen Überleitsystemen verabreicht werden. Die in PVC-Leitungen enthaltenen Weichmacher können vom Medikament ausgewaschen werden und so in den Körper des Patienten gelangen. Dies wird mit PVC-freien Systemen vermieden. Hersteller von PVC-empfindlichen Arzneimitteln müssen in der gesetzlich vorgeschriebenen Fachinformation entsprechende Angaben machen, welche Schlauchmaterialien für die Applikation des Arzneimittels eingesetzt oder nicht eingesetzt werden dürfen.

Link zur Übersicht ?PVC-freie Produkte für die Medikamentenapplikation": https://www.bbraun.de/content/dam/catalog/bbraun/bbraunProductCatalog/CW_DE/de-de/b3/pvc-freie-produktefuerdiemedikamentenapplikation.pdf.bb

Auf einen Blick: PVC-freie Produkte für die Medikamentenapplikation von B. Braun





58.000 B. Braun-Mitarbeiter in 64 Ländern teilen täglich ihr Wissen, mit Kollegen und Kunden. Die so entstehenden Innovationen helfen, Arbeitsabläufe in Kliniken und Praxen zu verbessern und die Sicherheit von Patienten, Ärzten und Pflegepersonal zu erhöhen. 2015 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 6,13 Mrd. Euro.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

58.000 B. Braun-Mitarbeiter in 64 Ländern teilen täglich ihr Wissen, mit Kollegen und Kunden. Die so entstehenden Innovationen helfen, Arbeitsabläufe in Kliniken und Praxen zu verbessern und die Sicherheit von Patienten, Ärzten und Pflegepersonal zu erhöhen. 2015 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 6,13 Mrd. Euro.





Dies ist eine Pressemitteilung von

B. Braun Melsungen AG

Datum: 06.01.2017 - 11:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1441850

Anzahl Zeichen: 1752

Kontakt-Informationen:

Firma: B. Braun Melsungen AG

Stadt: Melsungen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung