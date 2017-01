phoenix Thema: Präsident Trump - Und nun? - Freitag, 10. Januar 2017, 10:45 Uhr

(ots) - Für die einen bedeutet das den Untergang der

westlichen Welt, für die anderen eine neue Aufbruchstimmung. Ob

populistische Parolen oder Förderprogramme für die US-Wirtschaft,

Donald Trump verkündet seine Meinung in jedem Fall laut! phoenix

stellt den designierten Präsidenten in der Sendung "Präsident Trump -

Und nun?" vor und zeigt seine wichtigsten Stationen vom Wahlabend im

November bis zur Inauguration. In Reportagen und

Hintergrundgesprächen mit Experten berichtet phoenix über die Macht

der Fake-News und die Auswirkungen Trumps auf Deutschland.



Im Studio spricht Moderator Stephan Kulle mit Jana Puglierin von

der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik u.a. über das von

ihr geleitete Projekt für Europäische Zukunftsfrage. Außerdem blickt

der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx in eine positive

Zukunft unter einem Präsidenten Trump - und widerspricht damit der

Meinung vieler Experten. In jedem Fall: Ein kontroverses Thema bei

phoenix.



http://ots.de/MjvgD







