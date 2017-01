Goldnachfrage auf hohem Niveau

Die Nachfrage nach physisch hinterlegten Gold-ETCs stieg in Deutschland in 2016. Das Edelmetall ist gefragt in Form von Schmuck, Münzen und Barren und als Aktien von Goldunternehmen

(PresseBox) - Lagen zu Beginn des vergangenen Jahres noch 59,2 Tonnen Gold in den Tresoren der Börse in Frankfurt, so waren es Ende 2016 117,6 Tonnen. Dies ist fast eine Verdoppelung, die Xetra-Gold-Anleihen waren also sehr begehrt. Ursächlich für die rege Nachfrage dürfte das Zinstief gewesen sein. Dazu kam das Brexit-Votum und die Präsidentenwahlen in den USA.

Aktuell, so die offiziellen Informationen, verwaltet Xetra-Gold rund 4,2 Milliarden Euro. Kein Wunder, klassische Sparanlagen werfen kaum noch positive Renditen ab. Unsicherheiten sind auch genügend vorhanden. Ein anderes Goldinvestmentprodukt ist der berühmte Krügerrand, der dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Eine Sonderprägung dazu wird Mitte Januar ausgeliefert und ist auf 100.000 Stück weltweit limitiert, was extrem wenig ist.

Neben Gold in diesen Formen gibt es auch noch Goldschmuck als Wertanlage. Wobei in unseren Breiten im Gegensatz zu Schwellenländern hier jedoch eher der ideelle Wert Vorrang haben dürfte. Eine gute Investmentmöglichkeit im Goldbereich bieten dagegen Gesellschaften, die das edle Metall suchen oder bereits produzieren.

Ein aufstrebendes mittelständisches Goldunternehmen ist Rye Patch Gold - http://rohstoff-tv.net/... . Förderung und Erschließung hochwertiger Gold- und Silberminenprojekte entlang des etablierten Oreana-Trends in Nevada sind das Ziel. Die Florida Canyon-Goldmine wird bald mit der Produktion beginnen.

Ebenfalls in Nevada kümmert sich Pershing Gold - http://rohstoff-tv.net/... - bei seiner Relief Canyon-Goldmine um die Wiederbelebung. Diese besteht aus drei historischen Tagebauminen und einer modernen, vollständig genehmigten und errichteten Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage. Indem Pershing auch das Land um die Mine herum gehört, sind neue Entdeckungen möglich.



