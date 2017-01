MCM Investor Management AG zum Thema Alterskonflikt bei Häuslebauern

Alterskonflikt: Warum bei Häuslebauern ab 40 Jahren die Kreditwürdigkeit abnimmt



(firmenpresse) - Magdeburg, 05.01.2017. Die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg machen darauf aufmerksam, dass Häuslebauer es ab 40 Jahren schwerer haben, einen Kredit zu bekommen: „Wer sich für ein Immobiliendarlehen interessiert, hat es ab dem Alter 40 schwerer, weil er grundsätzlich alleine aufgrund des Alters als weniger kreditwürdig gilt“, so die Immobilienexperten aus Magdeburg. Ursprünglich hatte die Bundesregierung mit Einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie Häuslebauer davor warnen wollen, sich einer zu hohen finanziellen Belastung auszusetzen. Die Umsetzung, die daraus folgte, führte allerdings zu einem enormen Protest seitens der Bankenlobby. „Die Branchenvertreter befürchten, dass die verschärften Regeln für die Bonitätsprüfung potenzieller Darlehensnehmer dazu führen, dass weniger junge Familien überhaupt erst ein Darlehen bekommen“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg. „Das betrifft natürlich auch ältere Kunden, die ihre Immobilie beispielsweise altersgerecht und barrierefrei umbauen wollen“.



Unterdessen zeigt eine Auswertung des Finanzdienstleisters Hypoport, über dessen Onlineplattformen rund 18 Prozent aller Kreditanfragen in Deutschland laufen, dass das Volumen der Kreditverträge sogar bei bestimmten Zielgruppen sogar gestiegen ist. So beispielsweise in den ersten sechs Monaten nach Umsetzung der Richtlinie bei den 18- bis 30-Jährigen. Hier stieg das Kreditvolumen um 8,5 Prozent an. Insgesamt belief sich die Steigerung auf 1,5 Prozent des Gesamtvolumens aller Wohnkredite, die über Plattformen von Hypoport abgeschlossen wurden. Hinzu kommt, dass auch in der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen eine Steigerung um 1,8 Milliarden Euro in sechs Monaten stattgefunden hat. Deutlich schwerer sei es hingegen für Kreditnehmer ab 40 Jahren geworden. Hier sank das Volumen aller Kreditverträge, die 40- bis 50-Jährige in den ersten sechs Monaten nach der Umsetzung der Richtlinie abgeschlossen haben, um vier Prozent verglichen zum Gesamtumsatz. Bei der Altersgruppe 60 bis 70 ging das Volumen der Kreditverträge sogar um 12,1 Prozent und gemessen am Gesamtvolumen um 0,3 Prozent zurück. „Diese Zahlen zeigen, dass es weniger die jungen Bauwilligen sind, die derzeit offenbar unter der Wohnimmobilienkreditrichtlinie leiden als die Zielgruppe der Älteren. Die Frage, ob die Probleme mit Maßnahmen wie dem Baukindergeld daher aus der Welt zu schaffen sind, ist fraglich “, sagen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.









Die Magdeburger MCM Investor Management AG (MCM) konzentriert sich vorrangig auf die Sanierung und den Neubau von Wohnimmobilien. Bisherige Investitionsstandorte sind Berlin, Leipzig, Magdeburg, Chemnitz und Halle. Neben dem An- und Verkauf von Immobilien ist MCM auch auf die langfristig orientierte Bewirtschaftung und die weitere Weiterentwicklung von Immobilien ausgerichtet. Die hierzu notwendige Haus- und WEG-Verwaltung werden neben dem Asset- und Bau-Management jeweils für Eigen - und Drittbestände angeboten.



