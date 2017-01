Mit dem passenden Herrengürtel modisch ins neue Jahr starten und individuelle Akzente setzen

Die aktuelle Frühjahrskollektion 2017 von Eg-Fashion ist eingetroffen

(firmenpresse) - Im Internetshop www.Guertelfuerherren.de finden modebewusste Herren ein exklusives Sortiment an Herrengürteln für jede Gelegenheit und jedes Outfit. Vielfältige Modelle und Ausführungen der neuen Kollektion bieten die perfekte Auswahl an qualitativ hochwertigen Ledergürteln. Neue Gürtel im Sortiment ergänzen die klassische und sportlich-modische Garderobe und unterstreichen den eigenen Stil durch individuelle Akzente.



Im Fokus des Angebotes steht die Eigenmarke „Eg-Fashion“, die trendbewusstes Design, beste Lederqualität und anspruchsvolle Verarbeitung in ihren Produkten vereint. Alle Gürtel sind in Handarbeit und aus echtem Leder angefertigt. Die Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern in Indien, der Türkei sowie in Italien. Langjährige Partnerschaften, professionelle Fertigung und Endkontrollen sorgen für hohe Qualitätsstandards zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Metallschließen aus nickelfreiem Metall passen sich dem Streetwearlook, dem Businessoutfit oder der festlichen Garderobe an.





Neu im Sortiment: Herrengürtel der Mode- und Lifestylemarke Tom Tailor



Ergänzend zur Eigenmarke bietet der Internetshop ab sofort Herrengürtel der Mode- und Lifestylemarke Tom Tailor an. Der „New Urban Player“ wendet sich an qualitäts- und stilbewusste Männer, die Funktionalität mit einem gepflegten Äußeren verbinden möchten. Die Gürtel stehen für ein schlichtes und trendiges Design bis ins letzte Detail und sollten als zeitloses Accessoire in keinem Kleiderschrank fehlen.



Der Internetshop www.Guertelfuerherren.de überzeugt durch ein breites und übersichtliches Angebot: Die Navigation ermöglicht im Vorfeld eine gezielte Auswahl aus dem Sortiment, sodass nach Anlass sowie Farbe, Breite und Schließe des Gürtels gesucht werden kann. Herren Jeansgürtel, Gürtel mit Koppelschließe oder Buckle-Gürtel bieten für alle Kunden und jede Gelegenheit das passende Model. Nietengürtel, Gürtel mit Mustern und Verzierungen sowie Ledergürtel in Überlänge komplettieren das umfangreiche Sortiment. Für hervorragenden Tragekomfort sind die Gürtel individuell kürzbar. Eine ausführliche Anleitung hierfür gibt es im Shop unter dem Menüpunkt „Informationen/Tipps“. Hier finden Kunden außerdem wichtige Ratschläge zur Wahl des optimalen Gürtels für ihren Bedarf und Hinweise zur Pflege des schönen und strapazierfähigen Naturleders.





Wer seinen Lieblingsgürtel gefunden hat oder mehrere Modelle bestellen möchte, der profitiert vom Rundumservice des Internetshops. Sämtliche der angebotenen Gürtel sind vorrätig und werden innerhalb von ein bis drei Tagen versendet. Alle Sendungen nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz sind versandkostenfrei. Wenn ein bestelltes Modell nicht passt oder gefällt, können Kunden die Ware innerhalb von 30 Tagen kostenfrei zurücksenden – selbstverständlich mit Geld-zurück-Garantie.





http://www.Guertelfuerherren.de



Die Firma Eg-Fashion wurde im Februar 2012 mit Sitz in Ebersbach gegründet, am 11.03.2014 erfolgte die Eintragung ins Handelsregister HRA 723903

Eg-Fashion

Eg-Fashion

Fischerstrasse 15/1

73061 Ebersbach Fils

Tel: 01745801657

eMail: kontakt(at)eg-fashion.de

Firma: Eg-Fashion

Ansprechpartner: Ertugrul Goek

Stadt: Ebersbach

Telefon: 01745801657



