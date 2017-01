GIGABYTE kündigt Aktion an

AORUS Gaming-Mainboards kaufen und KOSTENLOSE Steam-Gutscheine erhalten

(PresseBox) - 1.2017 - GIGABYTE freut sich, Kunden, die eines der brandneuen Mainboards der AORUS-Modellreihe kaufen (Z270X-GAMING 9, Z270X-GAMING 8, Z270X-GAMING 7, Z270X-GAMING 5 und Z270X-GAMING K5) KOSTENLOSE STEAM-Gutscheine anzubieten (solange der Vorrat reicht).

Jeder Kunde, der eines dieser brandneuen AORUS-Mainboards von GIGABYTE kauft (Aktionszeitraum: zwischen dem 05. Januar und dem 31. März 2017 bzw. solange der Vorrat reicht), erhält einen KOSTENLOSEN STEAM-Gutschein in Höhe von bis zu 40 ?. 40 ? bei Z270X-GAMING 9 oder Z270X-GAMING 8, 20 ? bei Z270X-GAMING 7, Z270X-GAMING 5 oder Z270X-GAMING K5. Kunden müssen lediglich das Mainboard kaufen und bei GIGABYTE unter http://gaming.gigabyte.eu/... registrieren. Sobald die Registrierung genehmigt wurde, sendet Ihnen GIGABYTE Ihren Gutschein. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen!

GIGABYTE bietet den ersten 100 Benutzern, die die neuen AORUS-Mainboards kaufen und ihr Mainboard registrieren, die Chance, einen exklusiven AORUS-Kapuzenpulli in limitierter Auflage sowie ein LED-Overlay zu erhalten, um ihr Mainboard als echtes Unikat zu personalisieren.

Doch damit nicht genug: Durch die Registrierung der AORUS-Gaming-Mainboards bietet GIGABYTE Benutzern noch weitere Vorteile. Der eSupport-Service von GIGABYTE ist stets für Benutzer da, die Hilfe zu ihrem neuen Gaming-Mainboard benötigen. Außerdem können sich Benutzer, die ihr Produkt registrieren, ein zusätzliches Jahr Gewährleistung sichern.

Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Websites:

http://gaming.gigabyte.eu/...

Unsere GIGABYTE AORUS GAMING MOTHERBOARDS Aktionsmodelle:

GIGABYTE AORUS GA-Z270X-Gaming 9

GIGABYTE AORUS GA-Z270X-Gaming 8

GIGABYTE AORUS GA-Z270X-Gaming 7

GIGABYTE AORUS GA-Z270X-Gaming 5



GIGABYTE AORUS GA-Z270X-Gaming K5

Online Angebote => http://geizhals.de/...

Produktinformation:

GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9-Mainboard

http://www.gigabyte.de/...

GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 8-Mainboard

http://www.gigabyte.de/...

GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 7-Mainboard

http://www.gigabyte.de/...

GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 5-Mainboard

http://www.gigabyte.de/...

GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING K5-Mainboard

http://www.gigabyte.de/...

Hier erhalten Sie weitere Infos zu AORUS:

http://www.AORUS.com/

Hier erhalten Sie weitere Infos zu GIGABYTE:

http://www.gigabyte.de/



GIGABYTE, mit Sitz in Taipeh, Taiwan, ist eine führende Marke in der IT-Branche mit Mitarbeitern und Vertriebskanälen in fast jedem Land. Nach der Gründung im Jahr 1986 startete GIGABYTE als kleines Marktforschungs- und Entwicklungsteam und konnte sich seitdem eine führende Position unter den weltweiten Mainboard- und Grafikkartenherstellern erarbeiten. Neben Mainboards und Grafikkarten erweiterte GIGABYTE das Produktangebot um PC-Komponenten, PC-Peripheriegeräte, Notebooks, Desktop-PCs, Netzwerkprodukte, Server und Smartphones, um alle Facetten des digitalen Lebens abzudecken ? sowohl zu Hause als auch im Büro. Tagtäglich versucht GIGABYTE, mit innovativen Technologien, außergewöhnlicher Qualität und unerreichtem Kundenservice den Slogan ?Upgrade Your Life? mit Leben zu füllen. Auf www.gigabyte.de erhalten Sie weitere Informationen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

GIGABYTE, mit Sitz in Taipeh, Taiwan, ist eine führende Marke in der IT-Branche mit Mitarbeitern und Vertriebskanälen in fast jedem Land. Nach der Gründung im Jahr 1986 startete GIGABYTE als kleines Marktforschungs- und Entwicklungsteam und konnte sich seitdem eine führende Position unter den weltweiten Mainboard- und Grafikkartenherstellern erarbeiten. Neben Mainboards und Grafikkarten erweiterte GIGABYTE das Produktangebot um PC-Komponenten, PC-Peripheriegeräte, Notebooks, Desktop-PCs, Netzwerkprodukte, Server und Smartphones, um alle Facetten des digitalen Lebens abzudecken ? sowohl zu Hause als auch im Büro. Tagtäglich versucht GIGABYTE, mit innovativen Technologien, außergewöhnlicher Qualität und unerreichtem Kundenservice den Slogan ?Upgrade Your Life? mit Leben zu füllen. Auf www.gigabyte.de erhalten Sie weitere Informationen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

G.B.T. Technology Trading GmbH

Datum: 06.01.2017 - 13:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1441875

Anzahl Zeichen: 4314

Kontakt-Informationen:

Firma: G.B.T. Technology Trading GmbH

Stadt: Hamburg/Taipeh





Diese Pressemitteilung wurde bisher 66 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung