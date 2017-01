Ein guter Start ins neue Jahr

(firmenpresse) - Die besinnliche Weihnachtszeit ist nun vorbei und ein neues Jahr hat begonnen. So wie sich viele Menschen privat vielleicht Vorsätze für das neue Jahre gefasst haben, gibt es auch in vielen Unternehmen Umschwünge und neue Pläne, sich neu zu erfinden, umzuziehen, zu expandieren. Bei all diesen Plänen kann die Ansiedlung in einem Business Center nur von Vorteil sein.

Rieta de Soet, Geschäftsführerin der GMC AG in der gemütlichen Stadt Zug in der Schweiz leitet seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich ein Business Center und weiß aus der jahrelangen Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Unternehmen wie wichtig es ist, sich nach einem Neubeginn so schnell wie möglich wieder neu zu etablieren.

Die Büros im GMC Business Center lassen sich sehr schnell auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden anpassen, sie sind alle komplett möbliert und mit der nötigen Technik ausgestattet. Zusätzlich zu den Büros stehen Konferenzräume zur Verfügung. Alle Räume sind besonders arbeitsfreundlich gestaltet. Die großen Fenster, lassen die Sonne herein, sodass man möglichst lange ohne künstliches Licht auskommt. So entsteht natürlich auch der gewünschte Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz.

Zug ist zudem ein sehr lukrativer Standort und die Büros der GMC AG bieten eine angenehme Atmosphäre zum Arbeiten.

Das ist die ideale Lösung für Unternehmer, die in die Selbständigkeit starten wollen, aber noch über ein geringes Budget verfügen oder aber erst ihre Chancen auf dem Markt testen möchten. Da man sich anfangs auch oft noch kein Personal leisten kann, stellen die Business Center der GMC AG bei Bedarf Fachpersonal zur Verfügung.

Die Vorteile der Business Center liegen klar auf der Hand, so Frau Rieta de Soet:

- eine flexible Laufzeit der Mietverträge

- bereits komplett ausgestattete Büroräume, auf dem neuesten technischen Stand

- zusätzlicher Service buchbar, z.B. Telefonservice

- es steht Fachpersonal zur Verfügung mit langjähriger Berufserfahrung

Besonders für Start-Ups sind die Business Center der GMC AG die beste Lösung. Man kann so seine Kosten gering halten und hat dennoch Fachpersonal, dass sich um die Administration kümmert. Somit kann man sich als Neu-Unternehmer voll und ganz auf das Kerngeschäft konzentrieren, so Rieta de Soet.





GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

