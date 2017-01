In St. Pete/Clearwater werden Hochzeitsträume wahr

Eine paradiesische Atmosphäre für das Ja-Wort

(Bildquelle: Visit St. Pete/Clearwater)

(firmenpresse) - ST. PETE/CLEARWATER | (kms) - Wie die perfekte Hochzeit auszusehen hat, da hat jedes Paar seine eigene Vorstellung. Doch natürlich gibt es auch diese Hochzeitsfeiern, die jeder aus Filmen kennt und Heiratswillige reihenweise zum Schwärmen bringen: Da rauscht das Meer leise im Hintergrund, während die Braut im schneeweißen Kleid durch den weichen Sand zu ihrem Mann schreitet. Im sonnigen St. Pete/Clearwater können Brautpaare genau das und noch weit mehr erleben. Egal ob sie sich romantisch am Strand, in lauschiger Atmosphäre in den Sunken Gardens oder ganz glamourös im Ballsaal des Loews Don CeSar das Ja-Wort geben: St. Pete/Clearwater bietet vielzählige Möglichkeiten, um aus dem Hochzeitstag ein ganz besonderes Erlebnis werden zu lassen. Und das Beste: Für die Flitterwochen müssen die frisch Vermählten nicht einmal wegfliegen, sondern können die wunderschöne Region und ihre zahlreichen Strände erkunden.

St. Pete/Clearwater begeistert mit unvergesslichen Hochzeitsarrangements

Mit seiner perfekten Strandkulisse und den warmen Temperaturen ist St. Pete/Clearwater der ideale Platz für eine romantische Hochzeit. Um die Vermählung auch in der Heimat anerkennen lassen zu können, müssen Heiratswillige dabei lediglich einen gültigen Reisepass mitnehmen. Alles andere finden sie direkt vor Ort. Da stellt sich nur noch die Frage, welche Location der Schauplatz für den Schönsten aller Tage wird.

Bereits der Name Honeymoon Island verrät, dass es sich bei diesem Naturschutzgebiet nahe Dunedin um einen perfekt geeigneten Hochzeitsspot handelt. Hier können sich Paare im Kreise ihrer Lieben direkt am puderweißen Strand mit Blick auf das türkisblaue Wasser des Golfs von Mexiko das Ja-Wort geben oder in einem auf Stelzen gebauten Pavillon den besonderen Tag zelebrieren. Noch intimer wird es im Caladesi Island State Park. Die Insel ist nur per Boot oder Fähre zugänglich und bietet unterschiedlichste Hochzeitsarrangements. Paare können sich beispielsweise an Deck eines Segelkreuzers oder direkt am Strand vermählen. Bei den zahlreichen Meeresbewohnern der Region könnte sich mit ein wenig Glück sogar ein Delfin als Trauzeuge blicken lassen.

Besonders glamourös wird es in den Luxusresorts und Museen St. Pete/Clearwaters. Im St. Petersburg Museum of History können Verliebte beispielsweise in einem Glaspavillon gemeinsam mit bis zu 175 Gästen feiern. Ein besonderer Clou: Über dem Saal hängt ein Flugzeug aus früherer Zeit. Doch auch das Museum of Fine Arts St. Petersburg verspricht eine unvergessliche Feier. Dieses wurde bereits von Fernsehmoderatorin Martha Stewart als eine der Top Hochzeitslocations betitelt. Hier feiern Brautpaare in einem zweistöckigen Wintergarten mit einer angrenzenden Außenterrasse. Dabei genießen sie den Blick auf die Tampa Bay und schlendern durch die eleganten Innengärten, dekoriert mit Skulpturen und Säulen. Kunstliebhaber können zudem einen Blick in die Galerien werfen.

Die perfekte Märchenhochzeit wird hingegen in einem rosafarbenen Palast, dem Hotel Loews Don CeSar, zur Realität. Dieses wird durch seinen markanten rosafarbenen Anstrich auch als Pink Palace betitelt und veranstaltet jährlich 400 Hochzeiten. Verlobte können zwischen einem romantischen Strandevent und einer Hochzeit im pompösen Ballsaal wählen. In ein zauberhaftes Ambiente treten Besucher auch im Sandpearl Resort Clearwater Beach und dem Vinoy Renaissance St. Petersburg Resort & Golf Club ein. Egal ob eine kleine intime Trauung oder das große Fest - in den Luxushotels kann die eigene Hochzeit in prunkvollen Ballsälen oder in schön hergerichteten Gartenbereichen zelebriert werden.

Wer es gerne tropisch mag, der kann sich in den Sunken Gardens inmitten der ältesten Tropenpflanzen der Region, im Schmetterlingsgarten oder im romantischen Eichenpavillon zueinander bekennen. Über eine kleine Brücke führt ein Weg in den Hochzeitsgarten. Ganz klassisch und dennoch gespickt mit einer außergewöhnlichen Note ist übrigens auch eine Hochzeitszeremonie in der Rheba Sutton White Chapel in Palm Harbor. Die im Jahr 1924 erbaute weiße Kirche aus Pinienholz beeindruckt mit bunten Glasfenstern und bietet Platz für bis zu 150 Gäste.

Doch auch für die Flitterwochen finden Liebende in St. Pete/Clearwater die idealen Bedingungen. Dank des subtropischen Klimas mit 361 Sonnentagen im Jahr und durchschnittlich 27 Grad Lufttemperatur können frisch Verheiratete an dem schönsten Strand Floridas, dem Clearwater Beach entspannen oder sich die kulturellen Sehenswürdigkeiten wie das Dali Museum anschauen.

Gern stellen wir Ihnen weitere Presseinformationen sowie individuelle Themenvorschläge für eine Berichterstattung zur Verfügung. Zusätzliche Informationen sowie Bildmaterial zur Region St. Pete/Clearwater sind erhältlich bei Kaus Media Services, Sophienstrasse 6, 30159 Hannover, Tel. +49 (0)511 - 899 890-21, Fax +49 (0)511 - 899 890-69, E-Mail VSPC-Presse(at)kaus.net oder im Internet unter: www.visitstpeteclearwater.com

Kollegen der Touristik und Konsumenten erhalten ausführliche, kostenlose Informationen bei Visit St. Pete/Clearwater, c/o MS Wolf Marketing, Postfach 1806, D-61288 Bad Homburg, Info-Telefon +49 (0) 6172 - 388 094 80 sowie Fax +49 (0) 6172 - 388 094 81, E-Mail info(at)VisitSPC.de oder über das Kontaktformular im Internet unter: www.visitstpeteclearwater.com

#LiveAmplified

# # #

Vielen Dank für das Zusenden eines Belegexemplars nach Ihrer Berichterstattung. Bild- und Videomaterial für eine Veröffentlichung stellen wir Ihnen gern auf Anfrage zur Verfügung.

Bitte beachten Sie das Copyright Visit St. Pete/Clearwater.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.visitstpeteclearwater.com/de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Herrlicher Sonnenschein, einige der weltbesten Strände und unberührte Inseln umgeben von einer warmen, leichten Brandung. Es ist kein Wunder, dass St. Petersburg/Clearwater so beliebt ist. Mit 56 Kilometern Küstenlinie und einer Durchschnittstemperatur von 23° C kann man in diesem Urlaubsparadies das ganze Jahr über Schwimmen, Boot fahren, Fischen und in der Sonne entspannen. Aber der Strand ist nur der Anfang. St. Petersburg wird zu Recht als die Kulturhauptstadt Floridas bezeichnet! Man findet hier ebenso großartige Golfplätze, Gärten, Theater, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und einige der weltweit bedeutendsten Museen. Am bekanntesten ist wahrscheinlich das Dalí Museum mit der weltweit umfangreichsten Sammlung außerhalb Spaniens dieses surrealistischen Künstlers. Das in der Nähe gelegene Tarpon Springs ist ein kleines griechisches Fischerdorf mit historischen Schwammtaucherbooten und authentischen griechischen Restaurants. Dunedin hingegen ist eine kleine Stadt mit schottischem Flair und bietet Dutzende Geschäfte sowie Restaurants auf der altmodischen Main Street. Gäste genießen außerdem ein aufregendes Nachtleben in unzähligen Clubs und Lounges.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Visit St. Petersburg/Clearwater

PresseKontakt / Agentur:

Visit St. Petersburg/Clearwater

Lena Edeler

Sophienstrasse 6

30159 Hannover

VSPC-Presse(at)kaus.net

0511-8998900

http://www.visitstpeteclearwater.com/de



Datum: 06.01.2017 - 15:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1441880

Anzahl Zeichen: 6108

Kontakt-Informationen:

Firma: Visit St. Petersburg/Clearwater

Ansprechpartner: Axel Kaus

Stadt: Hannover

Telefon: 0511-8998900





Diese Pressemitteilung wurde bisher 41 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung