Der Tag des Deutschen Apfels - Ein kulinarisches Feuerwerk für die liebste Frucht der Deutschen! (FOTO)

Am 11. Januar 2017 wird der "Tag des Deutschen Apfels" als Auftakt

zur "Woche des Deutschen Apfels" gefeiert - mit sinnlichen Gaumen-

und cineastischen Sinnesfreuden, originellen Rezept-Ideen aus dem

Apfel-Universum sowie Äpfeln im Tausch-Rausch!



"Am Anfang war der Apfel" - eine paradiesisch süße Versuchung, der

seit Adam und Eva täglich Millionen von Apfelliebhabern erliegen.

Welch' hohen Stellenwert die beliebte Frucht in Deutschland hat,

unterstreicht die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst

und Gemüse e.V. (BVEO) jedes Jahr am 11. Januar mit Aktionen rund um

den Apfel.



Den diesjährigen 7. "Tag des Deutschen Apfels" feiert der BVEO mit

dem Release des fulminaten Youtube-Films "Am Anfang war der Apfel"

vom Berliner Filmemacher Simon Ruschmeyer. Zum Anlass passend, zeigen

7 galaktisch gute Rezepte wie verlockend, sinnlich, knackfrisch und

ästhetisch das Lieblingsobst der Deutschen ist und welche

cineastischen Qualitäten in ihm schlummern. Der Film bildet den

Auftakt zu einem kulinarischen Feuerwerk an Rezept-Ideen rund um die

knackige Frucht. (www.deutsches-obst-und-gemuese.de).



Äpfel im Tausch-Rausch! Am "Tag des Deutschen Apfels" startet

zudem das Gewinnspiel "Kiste gegen Rezept". Bis zum 31. Januar 2017

sucht die BVEO die Lieblings-Apfelrezepte der Republik. Die ersten

250 Einsendungen bekommen frei Haus eine knackig frische Kiste Äpfel

aus deutschem Anbau. Zusätzlich ermittelt eine kompetente Fach-Jury,

bestehend aus u.a. BVEO-Chef Dr. Christian Weseloh, Kult-Food-Blogger

Hendrik Hase und dem Küchendirektor des InterContinental Berlin Alf

Wagenzink, die besten 3 Apfel-Rezepte aus allen Einsendungen. Die

Gewinner werden mit einem kulinarischen Erlebnis-Wochenende für 2 in

Berlin prämiert - inklusive Urkunden-Verleihung in der direkt am

Brandenburger Tor gelegenen BVEO-Zentrale und einem Apfel-Dinner, bei



dem gemeinsam mit Jury-Mitglied und Küchendirektor Alf Wagenzink die

Lieblingsrezepte im Mövenpick Hotel Berlin nachgekocht werden.



Abliefern und zubeißen: Wer sein Rezept während der

Internationalen Grünen Woche in Halle 5/2B auf dem Stand 251 des

Landes Baden Württemberg einreicht, nimmt nicht nur am Gewinnspiel

teil sondern erhält zusätzlich einen, von rund 1000 Äpfeln -

kostenlos und direkt zum Reinbeißen!



Alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel sind unter

www.deutsches-obst-und-gemuese.de und unter facebook: Deutsches Obst

und Gemüse abrufbar. Apfelliebhaber finden hier außerdem viele

praktische Tipps und Rezeptideen rund um das Lieblingsobst der

Deutschen. Für alle weiteren Fragen und / oder Bildwünsche können Sie

sich gern an presse(at)deutsches-obst-und-gemuese.de, wenden.



Wer mit einer Verlosung für seine Leserinnen und Leser den Tag des

Deutschen Apfels feiern möchte, ist herzlich eingeladen! Gerne

stellen wir Ihnen dafür drei Kisten à fünf Kilo leckerer Äpfel zur

Verfügung. Über Ihre Rückmeldung freuen wir uns!



Über "Deutschland - Mein Garten."



"Deutschland - Mein Garten." ist eine Verbraucherkampagne, die

über die vielen Frische-, Qualitäts- und Umweltvorteile von Obst und

Gemüse aus Deutschland informiert. Ziel ist es, Verbrauchern die

heimischen Produkte, deren Saison und ihre Vorzüge näher zu bringen.

Initiator der Kampagne ist die Bundesvereinigung der

Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e. V. (BVEO).



Über die BVEO



Seit 1970 ist die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen

Obst und Gemüse e.V. (BVEO) der nationale Zusammenschluss von

Erzeugerorganisationen und Einzelunternehmen für Obst und Gemüse.

Unter dem gemeinsamen Dach haben die Mitglieder wichtige Kompetenzen

gebündelt, um ihr gemeinsames Know-how für die hohen

Qualitätsstandards von deutschem Obst und Gemüse einzusetzen. Neben

der Organisation von Messe- und Kongressauftritten vertritt der

Verband vor allem die politischen Interessen seiner Mitglieder und

steuert die PR- und Marketingmaßnahmen.







