WORTMANN AG geht auf Frühjahrs-Kinotour

(PresseBox) - Zum 15. Mal macht die WORTMANN AG mit ihren Roadshow-Veranstaltungen Halt in den großen Kinosälen Deutschlands. Fokussiert werden Themen rund um die neuesten TERRA Systeme, TERRA Cloud Services sowie die aktuellen Microsoft Produkte. Neben dem informativen Part steht auch in diesem Frühjahr Unterhaltung auf dem Programm. Händler können zum Abschluss des erfolgreichen Tages ihren aktuellen Wunschfilm sehen.

Roadshowleiterin Swetlana Scherkowski ist auch dieses Mal optimistisch: ?Die TERRA-Roadshows sind eine optimale Plattform, sich über Neuigkeiten aus dem Hause WORTMANN zu informieren und mit anderen lokalen und regionalen Händlern ins Gespräch zu kommen. Dafür fahren wir zu unseren Kunden und Partnern und nicht umgekehrt. Das hat sich bewährt! Zudem werden wir wieder unter allen Teilnehmern pro Standort je ein nagelneues TERRA PAD verlosen.?

Die WORTMANN AG wird in rund fünf Wochen zehn deutsche Städte sowie in Österreich Innsbruck und in der Schweiz Zürich Station machen. Das Unternehmen gibt seinen Kunden und Partnern ein Update zu allen TERRA Produktbereichen. Es informiert über das neue TERRA CLOUD Center und den Marketplace für Cloud Services in der TERRA CLOUD sowie das Thema E-Mail Archivierung. Ein Überblick über Windows Server 2016 und eine Vorstellung der Managed Service Lösung von ServerEye sind Themen im Februar und März 2017.

Zum Abschluss der Veranstaltungen lädt die WORTMANN AG ihre Gäste mit einem Gutschein für Popcorn, Nachos oder anderen Leckereien zu einem unterhaltsamen Kinoabend ein. Die Veranstaltung ist kostenlos für alle Partner. Auch Fachhändler, die aktuell noch kein Partner der WORTMANN AG sind, sind herzlich eingeladen, um sich erste Eindrücke zu verschaffen.

Für folgende Termine können sich interessierte Händler mit ihren Kunden online unter www.wortmann.de/roadshow anmelden:

09.02 Bad Oeynhausen

14.02 Stuttgart



15.02 Offenbach

16.02 Düsseldorf

21.02 München

22.02 Nürnberg

23.02 Baunatal

28.02 Leipzig

01.03 Potsdam

02.03 Hamburg

07.03 Zürich

09.03 Innsbruck

Mehr Information unter www.wortmann.de.



Die WORTMANN AG ist mit ca. 620 Mio. ? Umsatz in 2015 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 550 Mitarbeitern über 10000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland.





