Wenn Träume wahr werden: Die Lottospieler in NRW blicken auf ein

historisches Jahr zurück. Zum ersten Mal in der Geschichte von LOTTO

6aus49 kam es zu einer garantierten Ausschüttung des Jackpots. Was es

in mehr als 60 Jahren zuvor noch nie gegeben hatte, passierte 2016

gleich zwei Mal. Bei beiden Ziehungen gingen die Millionen an Tipper

aus NRW. Doch das waren nur zwei von 213 Großgewinnern. Insgesamt

schüttete WestLotto im vergangenen Jahr 805,2 Millionen an die

Spieler aus. Alle 41 Stunden überwies Deutschlands größter

Lotterieveranstalter einem Tipper aus NRW 100.000 Euro oder mehr.



Neuer Rekordgewinn in NRW



Glückspilze wohin man sieht: "Etwa alle zwei Wochen dürfen wir

einen Tipper aus NRW im Club der Millionäre begrüßen. Nirgendwo

anders werden mehr Millionäre gemacht", sagt

WestLotto-Geschäftsführer Andreas Kötter. 24 Tipper räumten im

vergangenen Jahr ganz groß ab und sind jetzt Lotto-Millionäre.



Gleich sechs Mal knackten die Gewinner sogar einen Mega-Jackpot

und sahnten mehr als 25 Millionen Euro ab. Den neuen Rekord in NRW

hält seit Ende März ein Tipper aus dem Rheinland, der mit seinen

Glückszahlen bei der europäischen Gemeinschaftslotterie Eurojackpot

genau 76.766.891,40 Euro gewann.



Auf so einen Volltreffer reagiert jeder anders: Der eine muss sich

für den richtigen Durchblick erst einmal die Brille aufsetzen, der

andere hat schlaflose Nächte, weil er es kaum fassen kann und wieder

ein anderer will völlig ahnungslos einen neuen Spielschein abgeben

und erfährt erst bei der Überprüfung seines alten Scheins, dass er um

rund 37,1 Millionen Euro reicher ist. So geschehen in einer

WestLotto-Annahmestelle im Raum Aachen/Eifel bei der ersten

Zwangsausschüttung der Geschichte bei LOTTO 6aus49 Mitte Mai.



Ein zusätzliches Kreuz auf dem Lottoschein kann manchmal Gold wert



sein. 2016 gab es gleich fünf neue Millionäre bei der Zusatzlotterie

Spiel 77 und 76 Großgewinner bei SUPER 6. 13 Tipper gewannen bei der

GlücksSpirale mindestens 100.000 Euro.



Etwa drei Mal pro Jahr gewinnt jeder Nordrhein-Westfale im Schnitt

bei WestLotto



Insgesamt durfte WestLotto seinen Spielern mehr als 50 Millionen

Mal zu einem Gewinn gratulieren. Statistisch gesehen gewinnt somit

jeder Einwohner Nordrhein-Westfalens etwa drei Mal pro Jahr bei

Deutschlands größtem Lotterieveranstalter.



Landesweites Rubbel-Glück



Mit einem Ratsch zum Rubbel-Glück: Auch die Sofortlotterien

sorgten bei den Rubbel-Fans in NRW für Freudensprünge. Gleich zwei

Spitzengewinne wurden bei dem im vergangenen Jahr neu eingeführten

Platin-7-Los freigerubbelt. Jeweils ein Spieler aus dem Kreis Höxter

und ein Spieler aus dem Rhein-Kreis Neuss sind nun um eine halbe

Million Euro reicher. Auch das Rubbellos Black Pearl machte zwei

NRWler aus dem Raum Bochum und dem Kreis Mettmann mit 100.000 Euro zu

Großgewinnern.



Mega-Gewinne bei Eurojackpot



Mit dem Eurojackpot ging das Jahr 2016 für die Tipper aus NRW

direkt gut los. An Neujahr knackte ein Rheinländer den Jackpot und

gewann rund 49,7 Millionen Euro. Ende März erzielte ein

Eurojackpot-Spieler aus dem Rhein-Sieg-Kreis den bis heute höchsten

Gewinn in NRW. Mehr als 76,7 Millionen Euro landeten auf seinem

Konto.



Insgesamt gab es 36 neue Millionäre bei der europäischen

Gemeinschaftslotterie. So viele wie noch nie. Acht davon kommen aus

NRW.



Ruhrgebiet ist Glücksregion Nummer 1



Das meiste Lotterieglück hatten 2016 Tipper aus dem Ruhrgebiet. 55

Großgewinne gingen ins Revier. Auch am Niederrhein lässt sich das

Glück gerne nieder. Hier durften sich 37 Gewinner über eine Summe von

mindestens 100.000 Euro freuen. Das Rheinland folgt im

Regionen-Ranking auf Platz drei mit 35 Großgewinnern.



Köln liegt im Städte-Ranking vorne



"Im Vergleich der Städte und Kreise hat Köln die Nase vorne. In

der Domstadt wurde am häufigsten über einen Großgewinn gejubelt.

Gleich 13 Lotto-Spieler aus dem Raum Köln gewannen mindestens 100.000

Euro. Knapp dahinter liegt der Kreis Wesel mit zehn Großgewinnern vor

der Städteregion Aachen und dem Kreis Recklinghausen mit jeweils neun

Großgewinnern", sagt Geschäftsführer Andreas Kötter. "Das Glück

verteilt sich breit gefächert über das ganze Land. Überall in NRW

konnten sich in diesem Jahr Menschen den Traum vom Lottogewinn

erfüllen."







