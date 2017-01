phoenix Live: dbb-Jahrestagung und Jahresauftaktklausur B'90/Grüne

(ots) - Mit dem Thema "Europa - Quo vadis?" befasst sich der

dbb beamtenbund und tarifunion auf seiner 58. Jahrestagung vom 8. bis

10. Januar in Köln. phoenix überträgt die Reden von Bundeskanzlerin

Angela Merkel (CDU), Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) aus dem

Congress-Centrum live.



Bei der Jahresauftaktklausur des B'90/Grünen-Bundesvorstands in

Berlin stehen die Landtagswahlen, die Bundestagswahl sowie die Frage

nach der "Mobilität der Zukunft" auf dem Programm. phoenix berichtet

von den Ereignissen in vor Ort ab 14 Uhr und überträgt die

Auftaktpressekonferenz mit den Grünen-Parteivorsitzenden Simone Peter

und Cem Özdemir sowie der NRW-Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann live.



Die Termine im Einzelnen:



dbb-Jahrestagung

10:45 Uhr: Ansprachen von Thomas de Maizière, CDU,

und Hannelore Kraft, SPD

15:00 Uhr: Ansprache von Angela Merkel, CDU



Jahresauftaktklausur B'90/Grüne

14:00 Uhr: Auftaktpressekonferenz mit Simone Peter, B'90/Grüne,

Cem Özdemir, B'90/Grüne und Sylvia Löhrmann, B'90/Grüne



Datum: 06.01.2017 - 15:55

