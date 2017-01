Revolution für stillende Mütter - lovelymama entwickelt Stillmode neu

Schön, clever und neu durchdacht - das Essener Modelabel "lovelymama" hat ein Stillnachthemd designet, dass das Stillen vereinfacht und dabei auch noch die stillende Mutter schützt.

lovelymama, lovelydress, Stillmode, Stillbekleidung, Stillnachthemd,

(firmenpresse) - "Ich erinnere mich noch genau, wie ich nachts wach in meinem Bett lag, mein 3 Monate altes Baby schlief friedlich neben mir, mein Mann schnarchte entspannt auf der anderen Seite - nur ich war während des Stillens nachts mal wieder eingeschlafen, dann in einer furchtbar unbequemen Position aufgewacht, mir war schrecklich kalt und ich hätte einfach nur schreien können". Die Lovelymama Gründerin Nicole beschreibt so die Geburtsstunde ihres "Lovelydress" - einem Stillnachthemd mit einem völlig neuen Ausschnitt, der es ermöglicht, super einfach an die Brust zu gelangen und dabei Schultern und Dekolletee der stillenden Mutter bedeckt zu halten. Ein Gefühl wie eine liebevoll umgelegte Kaschmirdecke, der den Müttern die oft anstrengende Stillzeit erleichtert. Der neu designte Ausschnitt unterscheidet sich völlig von allen anderen herkömmlichen Stillausschnitten und ist beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) geschützt. Schick und stylisch ist das Stillnachthemd "lovelydress", so dass man es gern trägt und sich stets gut angezogen fühlt. "Wichtig ist uns nicht nur das Design, sondern auch der Stoff. Daher haben wir uns für Bio-Baumwolle und Bambus entschieden - ein Stoffgemisch, dass temperaturregulierend wirkt - also im Sommer kühlt und im Winter wärmt, das Gerüche neutralisiert und sich zu guter letzt auch noch fantastisch anfühlt - ein Traum!" schwärmt die lovelymama Gründerin aus dem Ruhrgebiet. "Es gibt schon wirklich viele gute Ideen im Bereich der Schwangerschafts- und Stillmode. Aber ich denke, dass das noch ausbaufähig ist. Besonders für stilbewusste Mütter, die schon vor der Schwangerschaft und Stillzeit Wert auf gute Kleidung gelegt haben - gut angezogen will man immer sein - gerade in besonderen Lebensphasen. Die möchten wir von lovelymama gerne begleiten und bereichern!"







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lovelymama.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

lovelymama

Leseranfragen:

Girardet Straße 69, 45131 Essen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 06.01.2017 - 16:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1441899

Anzahl Zeichen: 2106

Kontakt-Informationen:

Firma: lovelymama

Ansprechpartner: Carlotta Hessenfield

Stadt: Essen

Telefon: 01732769456



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.