EnWave erhält Auftrag von Eregli Agrosan über eine 100-kW-REV™-Maschine und unterzeichnet Vereinbarung über Marketingkooperation



(firmenpresse) - EnWave erhält Auftrag von Ereli Agrosan über eine 100-kW-REV-Maschine und unterzeichnet Vereinbarung über Marketingkooperation

Vancouver, B.C., 6. Januar 2017

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) (EnWave oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,1323,Interviews/?v=296935) meldet heute, dass das Unternehmen einen Auftrag (der Auftrag) von Ereli Agrosan (Ereli) über eine 100-kW-Maschine mit seiner Trocknungstechnologie Radiant Energy Vacuum (REV) erhalten hat; damit will Ereli Agrosan seiner Verarbeitungskapazität für AgroREV®-Produkte mit Obst, Gemüse und Käse ausbauen. EnWave und Ereli haben außerdem eine nicht ausschließliche Vereinbarung über Marketingkooperation (die Vereinbarung) unterzeichnet, mit welcher das Umsatzwachstum der AgroREV®-Produkte in Nordamerika unterstützt werden soll.



Ereli verzeichnete äußerst großes Interesse an seiner Produktlinie AgroREV® seitens mehrerer führender Lebensmittelverarbeiter in Europa und Asien. Um den Kapazitätsanforderungen dieser bedeutenden Lebensmittelverarbeiter gerecht zu werden, beschloss Ereli, seine Produktionskapazität sofort auszubauen; falls die Nachfrage weiter steigen sollte, will Ereli mit weiterer Expansion rasch reagieren. In der Zukunft wird Ereli sich auf seine zentrale Business-to-Business-Strategie konzentrieren und seinen Kunden Zutaten und Snack-Produkte bester Qualität bieten.



Die Vereinbarung bekräftigt eine strategische Marketingpartnerschaft zwischen Ereli und EnWave und legt die Maßnahmen dar, die beide Parteien einleiten werden, um die Marketing- und Vertriebsanstrengungen sowohl für AgroREV®-Produkte wie auch für die REV-Trocknungstechnologie auszubauen.



Über Ereli Agrosan

Ereli Agrosan wurde von mehreren einflussreichen und erfolgreichen türkischen Geschäftsleuten gegründet, unter anderem Herrn Bülent Ünal, dem Vorsitzenden des Messe- und Ausstellungszentrums Tüyap, Herrn Mehmet Ali Karamehmet, einem Vorstandsmitglied der Çukurova Holding, und Herrn Ömer Kaymakçalan, einem erfahrenen und erfolgreichen Investment-Manager. Die Stärke von Ereli Agrosan leitet sich von der Erfahrung und den Kompetenzen seiner Gründer ab. Diese verfügen über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Finanzmanagement, internationaler Handel, Marketing und Operations Management.





Die Hauptniederlassung und das Forschungs- und Entwicklungslabor von Ereli Agrosan befinden sich in stanbul; die landwirtschaftliche Tätigkeit findet auf landwirtschaftlichen Nutzflächen im Unternehmenseigentum statt; 700 Hektar dieser Flächen befinden sich in Konya, Ereli, 200 Hektar in Tarsus. Ereli Agrosan ist derzeit dabei, zwei Produktionsanlagen fertig zu stellen: eine Anlage mit 30.000 m2 in Konya im Bezirk Ereli und eine Anlage mit 4.000 m2 in Tarsus-Mersin. Der strategische Standort Türkei bildet eine natürliche Brücke sowohl zwischen der Ost-West-Achse wie auch der Nord-Süd-Achse; dies schafft einen effizienten und kostengünstigen Zugang zu wichtigen Märkten. Durch seine Tätigkeit von diesem Standort aus erreicht Ereli Agrosan auf einfache Weise 1,5 Milliarden potenzielle Kunden in Europa, Eurasien, dem Nahen Osten und Nordafrika. Da die Türkei über eine hochentwickelte technologische Verkehrsinfrastruktur (sowohl Bahn- als auch Seeverkehr) verfügt, ist eine Direktlieferung in die Mehrzahl der EU-Länder möglich.



Weitere Informationen über Ereli Agrosan erhalten Sie über die Website www.eregliagrosan.com/en/



Über EnWave

EnWave Corporation, ein modernes Technologieunternehmen mit Sitz in Vancouver, hat Radiant Energy Vacuum (REV) entwickelt - eine eigene innovative Methode zur präzisen Dehydration organischer Materialien. Die kommerzielle Machbarkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst in zahlreichen Marktsegmenten der Lebensmittel- und Pharmabranche sehr rasch. Die Strategie von EnWave besteht darin, gebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen für die Nutzung der REV-Technologie an branchenführende Unternehmen in mehreren Segmenten zu vergeben. Das Unternehmen hat bis dato 17 gebührenpflichtige Lizenzen vergeben und dabei acht unterschiedliche Marktsegmente für die Kommerzialisierung neuer, innovativer Produkte betreten. Abgesehen von diesen Lizenzen bildete EnWave auch eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried LLP, um naturreine Käse-Snack-Produkte in den USA unter dem Markennamen Moon Cheese® zu entwickeln, herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen.



EnWave hat REV als neuen Dehydrationsstandard in der Lebensmittel- und Biomaterialbranche eingeführt: schneller und günstiger als die Gefriertrocknung und höhere Produktqualität als bei Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave verfügt zurzeit über drei kommerzielle REV-Plattformen:



1. nutraREV®, das in der Lebensmittelindustrie angewendet wird, um Lebensmittelprodukte rasch und kostengünstig zu trocknen und dabei die hohen Standards in puncto Nährwert, Geschmack, Beschaffenheit und Farbe aufrechtzuerhalten



2. powderREV®, das zur Massendehydration von Lebensmittelkulturen, Probiotika und feinen Biochemikalien wie Enzyme unterhalb des Gefrierpunktes angewendet wird



3. quantaREV®, das für eine kontinuierliche Trocknung hoher Volumina bei geringen Temperaturen angewendet wird



Eine zusätzliche Plattform, freezeREV®, wird als neue Methode zur Stabilisierung und Dehydration von Biopharmazeutika wie Impfstoffe oder Antikörper entwickelt. Weitere Informationen finden über EnWave Sie unter www.enwave.net.



