Kurzfristige Vorstellungsänderung in der musikalischen Komödie

(LifePR) - Die Vorstellungen des Musical-Hits ?Lend Me A Tenor? am Samstag, 7. Januar, 19 Uhr und am Sonntag, 8. Januar, 15 Uhr in der Musikalischen Komödie müssen wegen einer Erkrankung im Ensemble ausfallen.

Stattdessen steht Emmerich Kálmáns ?Csárdásfürstin? am Samstag und Sonntag auf dem Programm.

Ein Umtausch der bereits gekauften Karten für folgende Aufführungen von ?Lend Me A Tenor? oder für andere Veranstaltungen der Oper Leipzig ist an der Tages- und Abendkasse möglich.

Informationen erhalten Sie unter: Tel: 0341 ? 12 61 261 (Mo ? Sa 10.00 ? 19.00), per E-Mail: service(at)oper-leipzig.de oder im Internet unter http://www.oper-leipzig.de.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Oper Leipzig

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.01.2017 - 17:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1441913

Anzahl Zeichen: 807

Kontakt-Informationen:

Firma: Oper Leipzig

Stadt: pzig





Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung