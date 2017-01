Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel Mittelbayerische Zeitung (Regensbur) zur CSU-Klausur

(ots) - "Für die CSU seht im Streit mit der CDU weniger

auf dem Spiel als für Merkel. Selbst wenn es zum Äußersten kommt -

und die Bayern in Berlin Wort halten müssen und in die Opposition

wechseln - schafft das zumindest in Bayern noch mehr Glaubwürdigkeit.

Und der Freistaat ist Seehofer und seinen Ministranten wichtiger als

der Bundestag. Der Verlust der absoluten Mehrheit im Freistaat im

Jahr 2018 wäre für die Christsozialen die größere Niederlage, als

eine schwache Union bei der Bundestagswahl 2017."







