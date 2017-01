Badische Neueste Nachrichten: Durchdachte Strategie - Kommentar von Bernhard Junginger

(ots) - Beschädigen Horst Seehofer und die CSU mit ihrem

Beharren auf der Flüchtlingsobergrenze wirklich Kanzlerin Merkel und

die Chancen der Union im Bundestagswahlkampf? Auf den ersten Blick

mag dies zutreffen. Doch Seehofer, einer der erfahrensten

Wahlkampfstrategen der Republik, weiß genau, was er tut. Er macht den

Bürgern ein Angebot, das er für unschlagbar hält und etwa so lautet:

Wer CSU wählt, wählt Merkel und den Stachel im Fleisch der Kanzlerin

gleich mit. Nur mit dem Korrektiv CSU im Nacken, die schon für

Sicherheit und Augenmaß auch in der Flüchtlingsfrage sorgen wird,

scheint Merkel in den Augen vieler Menschen wählbar - das gilt nicht

nur für die Bayern.







