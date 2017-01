Supermicro präsentiert neueste SUPERO(TM) Desktop- und Gaming-Lösungen auf CES 2017

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI),

SMCI), ein global führendes Unternehmen in den Bereichen

Datenverarbeitungs-, Speicher- und Netzwerktechnologien sowie in der

Green IT führt während der CES 2017 im Bellagio Hotel, Penthouse

Suite 31063, ein umfassendes Angebot an Desktop- und

Gaming-Motherboards und Lösungen der nächsten Generation ein.



Die mit den neuesten Innovationen, der 7. Generation des Intel®

Core(TM) Prozessors (früher Kaby Lake), betriebene neue Reihe von

Motherboards ist mit Z270-, H270-, Q270- sowie den kostensparendsten

B250-Chipsätzen ausgestattet. Aufbauend auf jahrzehntelanger

Erfahrung in der Entwicklung professioneller Server- und

Speicherlösungen, bieten diese SuperO Motherboards eine

beeindruckende Bandbreite von Features, die für eine große Vielfalt

von Benutzern, vom SOHO-Kunden bis zum anspruchsvollsten BYOC-Gamer

und PC-Begeisterten, optimiert ist, und dazu folgende Reihen umfasst:



Professional Gaming (PG) - C7Z270-PG wurde für PC-Narren

entwickelt, die aus ihrer Hardware das Maximum rausholen wollen.

C7Z270-PG umfasst die Intel Optane(TM) Technologie, duale M.2- und

U.2-Schnittstellen, die RAID 0, 1 und 5 unterstützen können.

C7Z270-PG bietet die Best-in-Class-Featurekonfigurationen, Leistung

und Zuverlässigkeit für den anspruchsvollsten Technikbegeisterten.



Core Gaming (CG) - C7Z270-CG, C7Z270-CG-L, C7H270-CG-ML wurden für

Mainstream-Gamer oder all jene entwickelt, die ein solides

Allround-Board suchen, bei dem auf Überflüssiges verzichtet und der

Fokus rein auf die zentralen Features gelegt wurde - und das zu einem

erschwinglichen Preis. C7Z270-CG und C7Z270-CG-L unterstützen beide

die Intel Optane(TM) Technologie und bieten duale M.2-Schnittstellen.



Core Business (CB) - C7Q270-CB-ML wurde für SOHO- und SMB-Benutzer

entwickelt, welche in den Genuss der legendären Qualität und



Zuverlässigkeit von Supermicro kommen möchten. C7Q270-CB-ML

unterstützt den Intel Q270 Chipsatz mit Intel vPro(TM), um ein

Leistungs- und Sicherheitsniveau zu bieten, das sich für

Businessanwendungen eignet.



"Die neueste Generation der Intel Core CPUs ist die nächste Etappe

in der Datenverarbeitung. Sie beinhaltet alle neuen Innovationen wie

die Optane-SSD-Technologie, verbesserte Overclocking-Fähigkeiten von

Prozessor und Hauptspeicher, neue Funktionen und Verbesserung der

Leistungen, NVMe- und SATA-RAID, M.2- und U.2-Schnittstellen sowie

VR- und DX12-Unterstützung, um Produkte für höchste

Qualitätsansprüche zu ermöglichen, die alle Kundenwünsche erfüllen",

erklärt Ivan Tay, Vice President of Product Management bei

Supermicro. "Mit dieser Generation haben wir ein umfassenderes und

breiter aufgestelltes Produktangebot in den Bereichen Desktop und

Gaming als jemals zuvor."



Neben dem Motherboard-Portfolio präsentiert Supermicro auch drei

neue Systeme für High-Performance-Gamer, Mainstream-User und

Business-Power-User.



SYS-5130AD-T - Mit einem brandneuen CSE-GS5A-753K-Gehäuse mit

titanschwarzer Leiste, einem 750-Watt-Netzteil mit "80PLUS

Gold"-Zertifizierung und dem neuesten Pro Gaming C7Z270-PG

Motherboard bietet SYS-5130AD-T die Features, die

High-Performance-Gamer sich wünschen und zwar in vorkonfigurierter

Form.



SYS-5130DB-IL - Wenn sich Kunden ein günstiges System mit einem

Feature-Mix aus den neuesten Technologien wünschen, bietet sich das

SYS-5130DB-IL an, das mit dem C7ZB250-CG-ML Motherboard, einem

CSE-DS3A-261B Mini-Tower-Gehäuse und einem 260-W-Netzteil

ausgestattet ist.



SYS-5130DQ-IL - Das auf B2B-Benutzer ausgerichtete System

SYS-5130DQ-IL umfasst ein schwarzes Mini-Tower-Gehäuse, ein

260-W-Netzteil mit "80PLUS Bronze"-Zertifizierung sowie das

C7Q270-CB-ML mit Unterstützung für die Intel vPro Technologie. Zudem

wartet das System mit einer Kensington-Lock-Unterstützung und einem

Sicherheitssensorfeature gegen Manipulation am Gehäuse auf, sodass

sich dieses System hervorragend für Unternehmen, Behörden und

Bildungseinrichtungen eignet.



Weiterführende Informationen zum kompletten SuperO-Sortiment der

Desktop- und Gaming-Lösungen von Supermicro: www.supero.com.



Folgen Sie Supermicro auf Facebook

(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter

(https://twitter.com/Supermicro_SMCI), um die neusten Nachrichten und

Ankündigungen zu erhalten.



Über Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)



Supermicro® (NASDAQ: SMCI), das in der innovativen

High-Performance-, High-Efficiency-Servertechnologie führende

Unternehmen, ist ein weltweit führender Anbieter von hochmodernen

Serverlösungen: Building Block Solutions® for Data Center, Cloud

Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC und Embedded Systems.

Supermicro engagiert sich durch seine "We Keep IT Green®"-Initiative

für den Umweltschult und bietet Kunden die energieeffizientesten,

umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.



SuperO, Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green

sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer,

Inc.



Intel, Intel Core, vPro und Optane sind Marken oder eingetragene

Marken von Intel Corporation in den Vereinigten Statten und anderen

Ländern.



Alle anderen Marken und Namen sind Eigentum ihrer jeweiligen

Inhaber.



SMCI-F







Kommentare zur Pressemitteilung