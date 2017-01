BERLINER MORGENPOST: Inlandspresse / Berliner Morgenpost /Über die zukünftige Rolle der FDP in der Bundespolitik

(ots) - Die Freien Demokraten, wie sie sich jetzt nennen,

sind keine neue Partei. Aber sie bringen eine Farbe ins politische

Spektrum, die sonst fehlt: Sie machen sich Sorgen um ein Land, das

sich eine großzügige Rentenpolitik leistet, aber die Digitalisierung

lange Zeit verschlafen hat und bei guter Bildung von Anfang an weit

mehr tun könnte. Sie schlagen dabei einen Ton an, der keine

zusätzlichen Ängste schürt - und sie haben der Versuchung

widerstanden, Kritik an den etablierten Parteien mit dumpfen

Ressentiments zu füttern. Man kann den Freien Demokraten vieles

vorwerfen, die Wirtschaftsgläubigkeit, die Klientelpolitik. Man kann

die Frage aber auch mal umdrehen: Was, wenn es die FDP im Bund nicht

mehr geben würde? Und was, wenn es dann weder für Rot-Rot-Grün reicht

noch für Schwarz-Grün. Nochmal große Koalition? Die FDP eröffnet

Alternativen. Bessere als die AfD.







Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Wolfgang Merkel

Telefon: 030/8872-77888

wolfgang.merkel(at)morgenpost.de



Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BERLINER MORGENPOST

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.01.2017 - 20:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1441927

Anzahl Zeichen: 1217

Kontakt-Informationen:

Firma: BERLINER MORGENPOST

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung