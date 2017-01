Allg. Zeitung Mainz: Zum Staunen / Kommentar von Jens Frederiksen zur Elbphilharmonie

(ots) - Kein Stammtisch, der nicht in Wallung gerät bei den

Themen öffentliche Hand und Geldverschwendung. Prachtbauten, nein

danke: Bis tief hinein in die politische Nomenklatur lassen sich

Befürworter für eine flächendeckende Ausstattung der Republik mit

Kindertagesstätten sehr viel einfacher finden als für den Neubau von

Museen, Theatern oder gar Konzertsälen. Wie schön daher, dass die

Budgets von Bund, Ländern und Städten gelegentlich trotzdem für

repräsentative Bauten zum Einsatz kommen. Wie schön aber vor allem,

dass jetzt die Elbphilharmonie nach einer Zitterpartie sondergleichen

- einer architektonischen, einer finanziellen und einer politischen -

stolz und unverwechselbar im Hamburger Hafen aufragt. Um nicht

missverstanden zu werden: Die Kostenexplosion von ursprünglich 77

Millionen Euro Zuschussbedarf auf das Zehnfache ist wahrlich kein

Heldenstreich. Unentschlossenheit, willkürliche Umplanungen,

punktuell wohl auch Unfähigkeiten haben dazu beigetragen, dass immer

teurer wurde, was von Beginn an schon nicht preiswert veranschlagt

war. Aber zu guter Letzt ist den Hamburgern etwas zugewachsen, was

das Zeug zum weltweiten Touristenmagneten hat. Ob sich der Prachtbau

je amortisieren wird, steht in den Sternen. Spielt auch keine Rolle.

Allein die Tatsache, dass eine Stadt wie Hamburg es schafft, sich ein

neues Wahrzeichen zu verpassen, ist eine Tat. Bislang musste dafür

der Michel herhalten, eine Barockkirche mittlerer Güte - jetzt ist

das ein einzigartiger Glasbau mit Wellenbrecher-Anmutung und

spektakulär geschwungenem Dach. Man darf endlich wieder staunen. Die

Baukosten werden darüber schnell vergessen sein.







