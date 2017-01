Weser-Kurier: Ein Anfang

Ralf Michelüber die Abschiebung von Straftätern aus Marokko

(ots) - Anfang Februar soll ein Intensivtäter aus

Nordafrika aus Bremen abgeschoben werden. Ist das nun eine gute

Nachricht, weil zumindest mit Marokko endlich eine entsprechende

Vereinbarung getroffen werden konnte? Oder eine schlechte, weil

eigentlich schon längst 35 Kriminelle auf dem Heimflug sein sollten?

So sie denn nicht untergetaucht sind. Es ist eine gute Nachricht,

weil es nach monatelangem Stillstand zumindest ein Anfang ist. Denn

auch wenn es anscheinend immer schwerer zu vermitteln ist:

Deutschland ist ein Rechtsstaat mit Gesetzen, die für alle gelten,

auch für Kriminelle aus den Maghreb-Staaten. Hauruck-Rhetorik ist

populär in diesen Tagen, aber sie hilft kein Stück weiter. Um

ausländische Straftäter abschieben zu können, muss ein Einvernehmen

mit ihren Herkunftsländern erzielt werden. Das mag bei manchen

Staaten mühselig sein, vielleicht auch ärgerlich. Ist aber ebenso

unumgänglich wie die Einhaltung der deutschen Gesetze. Diese Gesetze

darf man übrigens schlecht finden und ändern wollen. Aber auch dafür

gibt es demokratische Spielregeln. Zum Glück, um es noch einmal in

aller Deutlichkeit zu sagen.







