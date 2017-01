Rheinische Post: Kommentar /

De Maizières Stunde

= Von Eva Quadbeck

(ots) - Die Beliebtheitswerte von Innenminister Thomas

de Maizière sind nach dem Anschlag von Berlin geradezu in die Höhe

geschnellt. Zu Recht. De Maizière lenkte die Debatte über

Konsequenzen sofort auf eine sachliche Ebene, obwohl in Deutschland

gerade der schlimmste Terroranschlag seit Aufkommen des

islamistischen Kampfs gegen die westliche Welt geschehen war. Er

verkniff sich jede triumphierende Bemerkung in Richtung

Koalitionspartner. Anlass hätte er dafür durchaus gehabt. Bereits im

Herbst legte er Pläne für eine erweiterte Anwendung der Abschiebehaft

vor, die bei der SPD aber auf Skepsis stießen. Der Fall Anis Amri

zeigt auf bittere Weise, wie richtig der Innenminister mit seinen

Plänen lag. Der Minister, der so oft scharfe Kritik einstecken

musste, weil er in Krisenlagen den Ton nicht traf, zeigt in der

bisher schwersten Terror-Krise Größe. Es ist Zeit, dass die Länder

ihren eitlen Widerstand gegen de Maizières Pläne einer Bündelung des

Verfassungsschutzes aufgeben. Wie soll Sicherheit überhaupt

funktionieren, wenn nicht zentral organisiert?



