Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Bankschließfächer und Tresore gefragt

Die neue Vorsicht

Matthias Bungeroth

(ots) - Die Einbruchszahlen in Deutschland gehen

dramatisch nach oben. Gut 167.000 Fälle wurden 2015 gezählt, ein Plus

von 53 Prozent seit 2007. Kein Wunder, dass das Bedürfnis, das

private Eigentum zu sichern, ebenfalls stark zugenommen hat. Denn die

Aufklärungsquote bei Einbrüchen dümpelt bei mickrigen 15 Prozent

herum. So nimmt es nicht Wunder, dass immer mehr Bürger ihre

Wertgegenstände oder wichtigen Dokumente in Schließfächern der

Banktresore sichern. Die neue Vorsicht ist ein gutes Geschäft für die

Geldhäuser. Beim Abschluss eines Mietvertrags sollte man die

Konditionen genau prüfen. Zumal oft noch eine Versicherungsgebühr

hinzu kommt, wenn die Haftpflichtversicherung dies nicht abdeckt. Von

der Pflicht, das Haus wirksam zu sichern, entbindet aber auch ein

solches Schließfach nicht.







