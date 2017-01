Rightware gibt Zusammenarbeit mit HERE bekannt

(ots) -



Integration von Echtzeitdaten und führender UI-Tools



Rightware, der führende Anbieter von UI-Software für die

Automobilindustrie, und HERE, der führende und weltweit tätige

Anbieter von Standortdiensten, gaben heute die Zusammenarbeit

bekannt, mit der es Automobilherstellern ermöglicht werden soll,

Echtzeit-Standortdaten in schön gestaltete Benutzeroberflächen (UI -

User Interfaces) zu integrieren.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/450675/Rightware_Logo.jpg )



Durch die Zusammenarbeit werden Rightwares Kanzi UI-Software und

HEREs Open Location Platform integriert, um Entwicklern ein

leistungsfähiges Toolset für die Gestaltung von nahtlosen

Benutzeroberflächen zu ermöglichen, die innovative Standortdaten

miteinbeziehen. Rightware und HERE werden die Zusammenarbeit einem

ausgewählten Publikum auf der CES 2017 in Las Vegas vorführen.



Die Integration ermöglicht es Automobilentwicklern

Benutzeroberflächen zu entwerfen und zu schaffen, die

Echtzeit-Standortdienste als einen integralen Bestandteil der

Benutzeroberflächen nutzen. Die cloudbasierte Open Location Platform

von HERE, die auf API-Architektur basiert, reduziert bedeutend die

Entwicklerzeit von modernen Automobilanwendungen und bietet einen

reichen Datensatz, aus dem Entwickler die entsprechenden Daten für

jeden Nutzerfall auswählen können.



"Die Integration der HERE Open Location Platform mit unserer Kanzi

UI-Software ermöglicht es Automobilentwicklern, Standortdaten als

einen integralen Bestandteil der Automobil-Benutzeroberfläche zu

nutzen", erklärte Jonas Geust, CEO bei Rightware. "Dies schafft neue

Möglichkeiten für Automobilhersteller moderne und verbundene

Automobildienstleistungen bereitzustellen, wo Standortdaten genutzt

werden können, um die digitale Benutzererfahrung in den Fahrzeugen



der Zukunft bedeutend zu verbessern."



"Mit Zugang zu einem breiten Angebot an Echtzeit-Standortdaten aus

der Cloud kann ein Fahrzeug vielfältige Möglichkeiten für neue,

personalisierte und differenzierte Erfahrungen bieten", erklärte

Nicholas Goubert, Leiter der Produktabteilung bei HERE. "Mit der Open

Location Platform wollen wir es innovativen Partnern wie Rightware

erleichtern, auf Standortdaten zuzugreifen, um damit spannende Dinge

zu schaffen. Unsere Zusammenarbeit zeigt auch, was in kurzer Zeit

erreicht werden kann."



Informationen zu Rightware



Mit seiner Software-Produktfamilie Kanzi® zur raschen Konzeption

und Entwicklung von Benutzeroberflächen ist Rightware® Marktführer im

Bereich fortschrittlicher User-Interface-Technologie. Das Unternehmen

ist in erster Linie in der Automobilbranche und weiteren

angeschlossenen Industrien tätig. Rightware ist auf Deloittes "Fast

50"-Liste der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen im

Jahr 2015. Rightware hat seinen Hauptsitz in Helsinki (Finnland) mit

Niederlassungen im Silicon Valley, Detroit, Seoul, Tokio, Turin,

Shanghai, London und München.



Informationen zu HERE



HERE, das Unternehmen der Open Location Platform, ermöglicht

Menschen, Unternehmen und Städten die Macht der Standortbestimmung zu

nutzen. Indem wir die Welt durch Standortdaten erfahrbar machen,

ermöglichen wir es unseren Kunden, bessere Ergebnisse zu erzielen:

von der Unterstützung von Städten bei der Verwaltung ihrer

Infrastruktur oder eines Unternehmens bei der Verwaltung ihrer Assets

bis hin zur Unterstützung von Fahrern, die dadurch sicher an ihr Ziel

gelangen. Um mehr über HERE und auch die neue Generation an

cloudbasierten Standortplattformdiensten zu erfahren, besuchen Sie

http://360.here.com und http://www.here.com







Pressekontakt:

Ying Xiong, Marketing Manager, +358440915076,ying.xiong(at)rightware.com



Original-Content von: Rightware, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rightware

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.01.2017 - 23:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1441947

Anzahl Zeichen: 4274

Kontakt-Informationen:

Firma: Rightware

Stadt: Las Vegas





Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung