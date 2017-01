Rheinische Post: Handwerkspräsident fordert für Ausbildungsoffensive Milliarden-Hilfe vom Bund

(ots) - Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer will

dem Nachwuchsmangel im Handwerk mit einer Ausbildungsoffensive

begegnen. Dafür fordert er von der Bundesregierung eine finanzielle

Unterstützung vergleichbar dem 22 Milliarden Euro schweren

Hochschulpakt. "Wir brauchen jetzt einen Berufsbildungspakt. Nur mit

einem dem Hochschulpakt gleichwertigen Programm für die berufliche

Bildung können wir auch eine gleichwertige Attraktivität der

Bildungsgänge erreichen", sagte Wollseifer der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Der

Handwerkspräsident plant auch eine Werbekampagne. "An Gymnasien darf

nicht nur für die akademische Laufbahn geworben werden." Die

Karrierechancen in der beruflichen Bildung müssten Lehrern, Eltern

und Schülern deutlicher gemacht werden. "Dieser Teil des

Bildungspaktes kostet kein Geld - ist aber entscheidend, da zuletzt

58 Prozent eines Jahrgangs an die Uni strebten", sagte Wollseifer. Er

verwies darauf, dass das Handwerk "seit Jahren rund 20.000

Ausbildungsplätze pro Jahr" nicht besetzen könne. Immer mehr

Jugendliche würden in die Hörsäle gelockt und bemerkten zu spät, dass

dies nicht "ihr Ding" sei.



