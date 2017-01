Mitteldeutsche Zeitung: Machtkampf in der AfD - Poggenburg angezeigt

(ots) - Im innerparteiliche Machtkampf der AfD

Sachsen-Anhalt gibt es erneut eine Strafanzeige. Sie richtet sich

gegen Landesparteichef André Poggenburg und Landesschatzmeister Frank

Pasemann, berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Samstagausgabe). Beide wurden in dieser Woche wegen einer

Veruntreuung von Parteigeldern angezeigt. Das bestätigte eine

Polizeisprecherin in Halle der Zeitung. Poggenburg und Pasemann waren

für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Nach Informationen der

Zeitung geht es bei der Anzeige um Finanzbeschlüsse, mit denen der

Landesvorstand gegen die Finanzordnung der Partei verstoßen haben

soll. Konkret: Größter Posten ist die Einstellung eines Mitarbeiters

für die Landesgeschäftsstelle in Magdeburg. Dabei soll der

Landesverband keinen Haushaltsplan aufgestellt haben. "So eine große

Summe darf nur der Landesparteitag freigeben. Das kann nicht einfach

der Landesvorstand", heißt es in Parteikreisen.







Datum: 07.01.2017 - 02:00

