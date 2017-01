Redaktionsnetzwerk Deutschland: Altmaier will es im Wahljahr gewichtsmäßig wissen

(ots) - Mit zwischenzeitlich mindestens 141 Kilo

Körpergewicht gehörte Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) bisher

in jeder Hinsicht zu Angela Merkels gewichtigsten politischen

Fachkräften. Zum Jahresauftakt und rechtzeitig vor der Klausur der

Bundes-CDU im heimischen Saarland beeindruckt Altmaier jetzt mit

sichtlich weniger Kilos. Garten- und Handwerksarbeit am Wochenende

nannte Altmaier gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)

als Gründe. Noch sei nicht die Zeit für ganz große Erfolgsmeldungen,

sagte Altmaier zurückhaltend. Auf die Frage, ob er sich den

schmalsten Minister, den Sozialdemokraten Heiko Maas (Jurist und

Ausdauersportler), zum Maßstab für das Wahlkampfjahr genommen habe,

sagte Altmaier: "Fragen Sie lieber Heiko Maas, ob er vorhat, so

gewichtig wie Peter Altmaier zu werden."







