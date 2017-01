VEGAS Cosmetics sucht Verstärkung

Wir suchen Sie! Für unseren Vegas Cosmetics Direktvertrieb suchen wir in Europa haupt- und nebenberufliche motivierte Vertriebspartner. Wir bieten hochwertige Parfum-, Kosmetik-, Schmuck- und Nahrungsergänzungs-Produkte für Ihren beruflichen Erfolg!

(firmenpresse) - Geld verdienen von zu Hause aus durch Empfehlung unserer Vegas Cosmetics Produkte und durch die Vermittlung neuer Vertriebspartner. Bauen Sie sich Ihr eigenes kompetentes Vertriebsteam auf. Wir helfen Ihnen tagtäglich bei der Ausbildung neuer Vertriebspartner und helfen bei Fragen und Problemen!



Wir bieten Ihnen freie Zeiteinteilung und ein leistungsbezogenes Einkommen, welches sich aus Ihrem Produktverkauf (Handelsspanne) und einer monatlichen Umsatzbeteiligung (Bonus) auf den Gesamtumsatz ergibt, den Sie und Ihre Partner erzielen.



Warum Vegas Cosmetics?



Hochwertige Produkte

Profitieren Sie von hochwertigen Produkten, die so im Einzelhandel nicht erhältlich sind. Alle Produkte sind frei von schädlichen Zusatzstoffen!



Direktvertrieb

Der Direktvertrieb, das Network Marketing, hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Neue Unternehmen, neue Produkte und neue Möglichkeiten wie das Internet, haben Einzug gehalten. Der Direktvertrieb bietet tagtäglich vielen tausend Menschen eine neue berufliche Perspektive, sei es im Nebenberuf oder im Hauptberuf.



Fakten

VEGAS Cosmetics ist bereits seit 2003 auf dem Markt. Noch heute basiert die VEGAS Erfolgsstory auf klaren Werten, die sorgsam gepflegt werden: faire Partnerschaft, hochwertige Produkte, beste Qualität und natürlich attraktive Preise!



Sie sind interessiert? Rufen Sie direkt an Info-Hotline: 0211 / 97 26 37 70 oder schreiben Sie uns!







http://www.vegas-germany.de



ODEST GERMANY

Firma: ODEST GERMANY



