Anmoderationsvorschlag:



Aktuell gibt es weltweit zahlreiche Kriege; die Flüchtlingszahlen

sind so hoch wie noch nie - unter ihnen sind auch Millionen Kinder

und Jugendliche, die in Not und Armut leben und ausgebeutet werden.

1967 wurde die Organisation terre des hommes gegründet, die sich auf

die Fahnen geschrieben hat, diesen Kindern und Jugendlichen zu

helfen, Spenden zu sammeln, Projekte in den einzelnen Regionen und

Ländern zu initiieren sowie Prominente und Partner vor Ort zu finden.

Im kommenden Jahr begeht terre des hommes sein 50-jähriges Jubiläum

mit einer ganz besonderen Spendenkampagne namens "Wie weit würdest du

gehen?" Oliver Heinze berichtet.



Sprecher: Am 8. Januar 1967 gründeten 40 engagierte Männer und

Frauen terre des hommes, um kriegsverletzte Kinder aus Vietnam nach

Deutschland zu holen. Fast 50 Jahre später hat die

Kinderhilfsorganisation rund 550 Millionen Euro an Spenden gesammelt

und damit weltweit etwa 15 Millionen Kindern geholfen.



O-Ton 1 (Albert Recknagel, 0:30 Min.): "Wir haben zum Beispiel

dafür gesorgt, dass Kinder in Südasien nicht mehr in Steinbrüchen

schwere Steine schleppen oder in Textilfabriken zwölf Stunden am Tag

ausgebeutet werden, bei Näharbeiten. Und wir haben uns immer wieder

in die Politik eingemischt, wenn es darum ging, die Rechte dieser

Kinder besser zu schützen. So haben wir Unternehmer und Politik in

der indischen Stadt Tiruppur an einen Tisch gebracht, um

durchzusetzen, dass 40.000 Kinder aus der Textilindustrie befreit

werden und zur Schule gehen können."



Sprecher: So Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des

hommes. Trotz aller Bemühungen schuften immer noch 85 Millionen

Kinder weltweit als Arbeitssklaven. 250.000 Kinder werden als

Soldaten missbraucht. Es gibt als noch genug zu tun, auch in der

Flüchtlingshilfe.





O-Ton 2 (Albert Recknagel, 0:23 Min.): "Die Hälfte der Flüchtlinge

sind Kinder und Jugendliche. Hier werden wir uns zukünftig noch mehr

engagieren, auch bei uns in Deutschland, wo an vielen Orten auch

jetzt schon ehrenamtliche Helfer von terre des hommes bei der

Betreuung von Flüchtlingskindern helfen und Unterricht geben. Diese

Arbeit wird weitergehen, aber dafür sind Spender und Menschen

wichtig, die sich uns anschließen und mitmachen."



Sprecher: Zum Beispiel über die Aktion namens "Wie weit würdest du

gehen?" Fernsehmoderatorin und Sängerin Barbara Schöneberger ist

Botschafterin von terre des hommes und erklärt, was es mit der Aktion

auf sich hat.



O-Ton 3 (Barbara Schöneberger, 0:36 Min.): "Leute sagen: Ich

wette, ich kann das und das, da kann jeder irgendeinen Vorschlag

machen, ist frei und kreativ, sich da irgendwas auszudenken, und dann

müssen die Leute irgendwie dagegen wetten. Und da kann man natürlich

auf lustige Art und Weise sehr viel Gutes tun und sehr viel Geld

einsammeln. Die Challenge funktioniert so, dass ich mir einfach was

Verrücktes ausdenke, z.B.: Ich mache 80 Salti auf´m Trampolin. Und

das mach´ ich für 500 Euro. Und dann findet man eben Spender, die

sozusagen diese 500 Euro zusammenkriegen. Und dann, wenn man sie hat,

muss man´s natürlich auch machen. Und dabei kann man sich natürlich

filmen und das dann alles irgendwie auf die Seite stellen. Das ist

ein großer Spaß, verbunden mit sehr viel Gutem, was man da tut."



Sprecher: Mehr Infos zur Aktion finden Sie im Internet unter

www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de.



Abmoderationsvorschlag:



2017 feiert die Kinderhilfsorganisation terre des hommes ihr

50-jähriges Jubiläum. In diesen 50 Jahren wurde schon viel geschafft

und Millionen von Kindern und Jugendlichen wurde geholfen. Doch es

gibt immer noch viel zu tun, vor allem in diesen unfriedlichen

Zeiten. Alles zur Aktion "Wie weit würdest du gehen?" und wie Sie mit

Ihrer Spende helfen können, finden Sie im Internet unter

www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de.



manuskripte-50jahre.pdf bme-50jahre.mp3



Datum: 07.01.2017 - 09:00

terre des hommes Deutschland e.V.

