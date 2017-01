Fun-Domains: Not just for fun

(PresseBox) - Wir sind, glaub ich, nur auf der Welt - wegen de Freud.

Wir tun, was uns gefällt, wegen de Freud.

Wir richten uns nach dem eigenen Behagen.

Stets denken wir:

Was wird uns das für Freud' eintragen!

Wir gehen auf die Barrikaden -

Alles wegen de Freud, wegen de Freud!

Nach Otto Reutter

In Frankreich wachen viele Bürger über die Reinheit der französischen Sprache. Viele Institutionen kämpfen für die Reinheit der französischen Sprache. Der Browser z.B. muß daher "navigateur" genannt werden. Die Deutschen sehen das viel pragmatischer: Browser und Laptop werden beispielsweise einfach in die deutsche Sprache übernommen - mit dem selbstverständlichen Unterschied der Großschreibweise.

Zu den Begriffen aus dem Englischen, die von vielen Deutschen gebraucht werden, gehören zum Beispiel "Weekend" und "Fun". Beide Begriffe sind im deutschen Online Duden gelistet. Der Online Duden kennt auch noch "just for fun".

Weil "fun" bereits populär ist, haben die Fun-Domains auch große Chancen populär zu werden.

Warum Fun-Domains?

Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:

"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."

Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die Fun-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:



"Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern."

Marc Müller

http://www.domainregisty.de/fun-domains.html





