Der Tagesspiegel: Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) kritisiert Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU)

(ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller

(SPD) hat den Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) scharf

kritisiert, der Massenabschiebezentren an Flughäfen gefordert hat. Es

sei doch nicht das Problem, Menschen zum Zweck der Abschiebung an

einem Ort zusammenzuführen, sagte Müller dem Berliner "Tagesspiegel"

(Sonntagausgabe).



http://www.tagesspiegel.de/berlin/berlins-regierender-buergermeist

er-michael-mueller-fall-holm-belastet-rot-rot-gruen/19222378.html



