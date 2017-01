Der Tagesspiegel: Müller hält BER-Eröffnung 2017 noch für möglich /

Angebot von Grünen und Linken, mit Senatoren in den Aufsichtsrat zu gehen

(ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller

(SPD) hält eine Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld bis Ende

2017 immer noch für möglich. Äußerungen des Vorstandschefs Karsten

Mühlefeld, der Flughafen könne erst im März 2018 in Betrieb genommen

werden, kommentierte Müller zurückhaltend. "Ob das der Vorstand

tatsächlich so sieht, muss in der nächsten Aufsichtsratssitzung

geklärt werden", sagte Müller dem Berliner "Tagesspiegel"

(Sonntagausgabe).



http://www.tagesspiegel.de/berlin/berlins-regierender-buergermeist

er-michael-mueller-fall-holm-belastet-rot-rot-gruen/19222378.html



Datum: 07.01.2017 - 14:03

Sprache: Deutsch

