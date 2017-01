GCL-SI investiert in Vietnam in die Produktion von 600 MW Solarzellen

(ots) - GCL System Integration Technology

Co., Ltd. (GCL-SI), eines der weltweit größten

Solarenergieunternehmen, gab unlängst eine Investition in Vina Cell

Technology Co., Ltd., einen in Vietnam ansässigen

Solarzellenproduzenten, im Tausch gegen bis zu 600 MW

Produktionskapazität bekannt. Dieser bemerkenswerte Schritt von

GCL-SI stärkt den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens und

positioniert es noch besser für weitere Marktchancen in den USA und

in Europa.



Im Rahmen der Vereinbarung wird GCL-SI Produktionsausrüstung für

Solarzellen liefern und Vina stellt die Fabrik, unterstützende

Einrichtungen und ein erfahrenes Managementteam zur Verfügung. Gemäß

den Bedingungen des Vertrages stellt Vina von seiner Jahreskapazität

von 600 MW insgesamt 330 MW an GCL-SI zur Verfügung. Dies schließt

die exklusive Verwendung der PERC-Anlage (optimierte Verspiegelung

der Solarzellenrückseite sowie die Passivierung der Oberfläche) ein,

einer weiterentwickelten Technologie für standardmäßige AL-BSF

Solarzellen. Zusätzlich hat GCL-SI ein Vorkaufsrecht für die

verbleibende Jahreskapazität von 270 MW, das GCL-SI mit

entsprechender Voranmeldung ausüben kann. Es handelt sich daher um

eine für GCL-SI maßgeschneiderter Outsourcing-Strategie, von der sich

das Unternehmen eine nennenswerte Stärkung seiner Lieferfähigkeit in

seinen schnell expandierenden nationalen und internationalen Märkten

erwartet.



Shu Hua, President von GCL-SI, kommentierte: "Diese Investition

bietet GCL System nicht nur Kostenvorteile, sondern sie hilft uns,

unsere Lieferkette durch das Einspeisen zusätzlicher Zellenproduktion

in das System zu straffen. Besonders die PERC-Kapazität hilft bei der

Reduzierung des derzeitigen Mangels an hocheffizienten

Fotovoltaikmodulen im chinesischen Markt."



Das Führungsteam des Unternehmens betrachtet diese Investition als



einen strategischen Schritt für den Eintritt in die Märkte der USA

und Europas. Zhu Gongshan, Chairman von GCL, deutete im 2016 Chinese

Clean Energy Collaborative Forum [chinesisches Forum für

Zusammenarbeit bei sauberer Energie] ähnliche Absichten an, indem er

chinesische Solarenergieunternehmen ermutigte, "sich

zusammenzuschließen und ins Ausland zu gehen, um in ausländischen

Märkten eine bessere Position zu erzielen". Tatsächlich ist dieses

Jahr ein wertvoller Meilenstein in der globalen Expansion von GCL

System, in dem es mit seinem E-KwBe Modell den australischen Markt

erfolgreich eroberte und eine Partnerschaft mit Enmax in Thailand

vereinbarte.



Über GCL-SI



GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506 Shenzhen

Stock) (GCL-SI) ist Teil der 1990 gegründeten GOLDEN CONCORD Group

(GCL), eines internationalen Energieunternehmens, das auf die

Produktion sauberer und nachhaltiger Energie spezialisiert ist. Die

weltweiten Vermögenswerte betragen nahezu USD 16 Milliarden, die

Unternehmen lieferten 2015 weltweit gemeinsam mehr als 2 GW an

Modulen und stellen derzeit mehr als 30 % des in der Solarbranche

verwendeten Polysiliziums und der Wafer bereit.







