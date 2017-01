Volltreffer! Die erste "Promi-Darts-WM"überzeugt mit sehr guten 14,1 Prozent Marktanteil / Michael van Gerwen und Tim Wiese werden Weltmeister (FOTO)

(ots) -

Game on! Mit der ersten "Promi-Darts-WM" überzeugt ProSieben sein

Publikum auf Anhieb: Sehr gute 14,1 Prozent Marktanteil der 14- bis

49-jährigen Zuschauer verfolgen die große Live-Show am Samstagabend.

Im Finale machte das Team von Tim Wiese und Michael van Gerwen kurzen

Prozess mit seinen Gegnern: Der Ex-Nationaltorwart gewinnt an der

Seite des frisch gekürten Darts-Weltmeisters aus Holland und besiegt

Lothar Matthäus und Profi Peter Wright.



"Es war ein harter Kampf, aber ich habe mit dem besten

Darts-Spieler der Welt zusammen gespielt - und wir haben am Ende klar

gewonnen. Ich habe im Vorfeld viel trainiert, und das hat sich

ausgezahlt. Darts ist ein geiler Sport", sagte Tim Wiese im Anschluss

an seinen Sieg. Anerkennende Worte von Teampartner und Weltmeister

Michael van Gerwen: "Tim hat super gespielt, und im Finale war er

richtig gut. Er war ein guter Partner, denn er hasst es wie ich zu

verlieren. 'The Machine' und 'Mighty Mike' haben es heute Abend allen

gezeigt!"



