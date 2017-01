Gehen oder bleiben? - Wasältere oder schwer kranke Menschen vor einem Kassenwechsel beachten sollten

(ots) - Ältere oder schwer kranke Menschen sollten vor

einem Wechsel der Krankenkasse neben Kriterien wie Extra-Leistungen,

Höhe der Zusatzbeiträge, Erreichbarkeit und Service auch ihre

aktuellen Therapien beachten. "Es kann sein, dass die neue Kasse eine

laufende Behandlung erneut prüft", sagt Eugen Brysch, Vorstand der

Deutschen Stiftung Patientenschutz, im Gesundheitsmagazin "Apotheken

Umschau". "Es ist etwa möglich, dass das bekannte Medikament von der

neuen Kasse nicht bezahlt wird und sie ein günstigeres Ersatzprodukt

mit dem gleichen Wirkstoff bietet." Auch bei Windeln für

Inkontinenz-Betroffene kann es erhebliche Unterschiede geben.

Vorsicht ist zudem bei von der Kasse geliehenen Hilfsmitteln wie

Rollstühlen, Rollatoren oder Pflegebetten geboten. "Diese sind

Eigentum der Krankenkasse. Während die alte Kasse alles sofort

abholt, kann es mit der Neulieferung dauern", so Brysch.



