Ihr Berghotel in Tirol - Hotel Post 4*

Zu einem gelungenen Urlaub gehört natürlich auch gutes Essen. Ein Aufenthalt hier verspricht Wohlfühlen und Genießen in jeder Hinsicht. Im Hotel Post wird nicht nur das Gemüt, sondern auch der Gaumen verwöhnt. Das Feinschmecker Hotel legt rund um die Uhr Wert auf hervorragende Speisen. So stammen die Zutaten aus regionalem Anbau und eigener Landwirtschaft. Seit 2013 ist das Hotel Post Mitglied der Bewusst-Tirol-Betriebe und seit 2010 zudem Mitglied des Tiroler Sommeliervereins. Denn auch der ausgesuchte Weingenuss spielt im Hotel Post eine wichtige Rolle.



Die Unterkunft im Ötztal, in der körperliches Wohlbefinden an erster Stelle steht



Unser Anspruch ist es, dass sich unsere Gäste rundum wohlfühlen. Das 4 Sterne Hotel Post liegt im kleinen Bergsteigerdorf Vent inmitten der Ötztaler Alpen. Das familiengeführte Hotel überzeugt besonders mit seiner Gemütlichkeit. Dafür sorgt die Verwendung natürlicher Materialien wie Holz. Die freundlichen Zimmer und Suiten laden zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Wer noch mehr Entspannung sucht, wird im hoteleigenen Wellnessbereich auf seine Kosten kommen. Das Saunadörfl des Hotel Post hält zum Beispiel eine finnische Sauna, ein Dampfbad, einen Whirlpool sowie ein Kneippbecken bereit. Dem Ausspannen und Wohlfühlen steht also nichts im Wege.



Vom Hotel in Vent direkt auf die Piste



Gerade jetzt ist die perfekte Zeit für einen Skiurlaub. Das Hotel Post ist die perfekte Unterkunft sowie Ausgangspunkt für einen gelungenen Winterurlaub. Die Lage mitten in den Ötztaler Alpen ist gerade für Wintersportler ein Paradies. Die Gäste haben die Möglichkeit, Ski zu fahren, an den verschiedenen Skitouren teilzunehmen oder sich im Schneeschuhwandern auszuprobieren. Vent hat für Wintersportler also eine Menge zu bieten. Wer etwa eine halbe Stunde Fahrzeit in Kauf nimmt, kann außerdem die weltbekannten Skigebiete von Obergurgl oder Sölden besuchen.



Datum: 08.01.2017 - 11:13

