Der Tagesspiegel: Müller über Rot-Rot-Grün in Berlin: Wer daraus Machtoptionen für den Bund ableiten will - bitte schön!

(ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller

(SPD) hält Rot-Rot-Grün auch für die Bundestagswahl Ende 2017 für

eine Option. "Wir wollten, jedenfalls aus meiner Sicht, nie ein

Modell sein für eine mögliche Bundesregierung", sagte Müller dem

Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe), fügte aber hinzu: "Ich gehe

davon aus, dass die Koalition in Berlin in den nächsten Monaten

zeigen wird, dass man in dieser Konstellation gut und verlässlich

zusammenarbeiten kann. Wer daraus Machtoptionen für den Bund ableiten

will - bitte schön!"



http://www.tagesspiegel.de/berlin/der-regierende-buergermeister-mi

chael-mueller-im-interview-ich-muss-mit-meiner-rolle-wohl-etwas-ander

s-umgehen/19223270.html



Datum: 08.01.2017 - 11:47

