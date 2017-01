Wir sehen uns auf der CES 2017 - mit diversen unterschiedlichen, intelligenten Wearables

(ots) - APPScomm, ein Hersteller für

intelligente Wearables, bietet seinen Kunden Lösungen aus einer Hand.

Auf der Consumer Electronics Show(CES) wurde eine neue Welle von

Gesundheit- und Fitness-Gadgets vorgestellt, die sich von den

traditionellen, schon dagewesenen Wearables abheben, darunter eine

Smartwatch, ein Armband und Damenmode.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/454608/APPSCOMM.jpg



Uhr für Herzfrequenz und Blutdruck - "W04X"



Die "W04X" kann mit einer Herzfrequenzmesstechnik, die

medizinischen Anforderungen gerecht wird, die Aktivitäten der

Benutzer nachhalten und ihre Herzfrequenz und ihren Blutdruck messen.

Über einen integrierten, 0,49 Zoll großen OLED-Touchscreen können die

Benutzer private Daten wie die Anzahl der Schritte, Kalorien,

eingehende Anrufe und gesundheitsbezogene Zahlen empfangen.



Talk Watch - "L42B"



Das eingebaute Mikrofon des "L42B" erlaubt es, Handys durch Tippen

des Bildschirms oder auf Knopfdruck zu beantworten. Auch die

traditionellen Funktionen wie Schrittzähler, Herzfrequenz-Monitoring,

Kamera per Fernsteuerung und Gesundheits-Management wurden

berücksichtigt.



Smart Ring & Necklace für die Herzfrequenz



Smart Ring & Necklace, ein smarter Ring mit Halskette, ist eine

Möglichkeit, gesundheitliche Daten wie Aktivitäten und Herzfrequenz

mit Schick nachzuhalten und aufzuzeichnen. APPScomm bricht mit den

traditionellen Formen der intelligenten Wearables und bringt das

schmückende Element ein.



Intelligenter Bluetooth-Kopfhörer - "E02"



"E02" ist der komfortabelste und insgesamt beste

Bluetooth-Sportkopfhörer. Er deckt ein breites Spektrum an Funktionen

wie unter anderem Anrufannahme, Schrittzähler, Entfernungsmesser und

Kalorienverbrauch ab. Die Laufzeit beträgt 10 Stunden.



Farbiges Sport-Armband - "Lefit beat pro"





"Lefit beat pro" kommt mit einem TFT 1.7 Zoll großen Display mit

frei austauschbarer Richtungs- und Zeitanzeige. Es bietet Funktionen

wie Schlaf-Überwachung, Überwachung der Herzfrequenz und

Benachrichtigungen, und zeigt eingehende Anrufe, SMS-Nachrichten und

andere Informationen an. Hervorstechendstes Merkmal ist das

farbenfrohe Display.



Die Smartwatch exklusiv für die Dame - "Her"



"Her" wurde exklusiv für die Dame geschaffen. Das Ziffernblatt ist

in Perlmutt ausgelegt, 79 Swarovski-Edelsteine und ein Uhrgehäuse aus

medizinischem Edelstahl der Güteklasse 316 verleihen der Uhr ihren

Glanz und eine wellenförmige, sanfte und friedliche Linienführung.

"Her" hält nicht nur Aktivitäten nach, sondern überwacht und testet

auch die UV-Strahlung.



