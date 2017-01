neues deutschland: Linke-Politiker Thomas Nord: Linke zielt bei Bundestagswahl in Brandenburg auf 20 Prozent plus X

(ots) - Der Bundestagsabgeordnete Thomas Nord (Linke) will

bei der in diesem Jahr anstehenden Bundestagswahl nicht "auf die AfD

starren wie das Kaninchen auf die Schlange". Das sagte er im

Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues

deutschland" (Montagsausgabe). Nord ist Wahlkampfleiter seiner Partei

in Brandenburg und tritt bei der Bundestagswahl in seinem Wahlkreis

im Osten des Bundeslandes höchstwahrscheinlich gegen AfD-Vizechef

Alexander Gauland an. Die AfD sei "ein reaktionärer Ausfluss

jahrzehntelanger globaler neoliberaler Politik", sagte Nord. Bei der

Bundestagswahl gehe es darum, "die Große Koalition abzulösen und die

CDU in die Opposition zu schicken". Die Alternative sei Rot-Rot-Grün.

"Darum werde ich mich in meinem Wahlkampf hauptsächlich mit der

Großen Koalition auseinandersetzen. Es geht darum, Wege für eine

progressive Alternative aufzuzeigen und damit die eigenen Wähler zu

mobilisieren." Befragt nach dem Wahlziel der Linkspartei in

Brandenburg sagte Nord: "20 Prozent plus X klingen im Moment

utopisch, sind aber erreichbar."







Kommentare zur Pressemitteilung