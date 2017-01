WAZ: Aus Schaden klug werden

- Kommentar von Tobias Blasius

zur Frauenquote

(ots) - Insgeheim wissen viele in der Landesregierung

längst, dass es ein schwerer Fehler war, die gut gemeinte

Gleichstellung mit allerlei Gummiparagrafen im Dienstrecht zu

verankern. Fünf Verwaltungsgerichte in NRW haben die neue Frauenquote

als verfassungswidrig und mit dem Leistungsprinzip unvereinbar

eingestuft.



Handwerklich schlimmer: Das Land hat eine Vorschrift ins Werk

gesetzt, für die es gar keine Regelungskompetenz besaß. Die Folgen in

vielen Behörden sind fatal: Klagen grundlos zurückgesetzter Männer,

kompetente Frauen unter kollegialem Rechtfertigungsdruck, Blockade

von Beförderungsrunden.



Wie man bei dieser Ausgangslage die Frauenquote auch noch in

Stadtverwaltungen und kommunale Unternehmen tragen konnte, bleibt ein

politisches Rätsel. Wäre man in Düsseldorf aus Schaden klug geworden,

wären schleunigst überzeugende Alternativen geprüft worden, um mehr

weibliche Führungskräfte im öffentlichen Dienst zu fördern.



Für die Landesregierung mag es vor der Landtagswahl eine Frage der

Selbstachtung sein, in nächster Instanz für die Frauenquote zu

kämpfen. Dann aber sollte Schluss sein mit der Prozesshanselei.







