Frankfurter Rundschau: Kommentar zur Sicherheitsdebatte

(ots) - Die Sicherheitsdebatte löst sich immer weiter

von den Fakten und nimmt hysterische Züge an. Sachlich richtig ist,

dass wir ein wachsendes Sicherheitsproblem haben, was den Terrorismus

betrifft. Dies hängt mit der Flüchtlingsfrage enger zusammen, als

vielen Linken lieb sein kann. Es hat in den letzten Monaten eine

steigende Zahl von Anschlägen gegeben; der erste große am Berliner

Breitscheidplatz. Die Urheber waren Flüchtlinge. Aktuell sind unter

den 548 Gefährdern 62 ausreisepflichtige Asylbewerber. Trotzdem gerät

in Vergessenheit, dass Deutschland eines der sichersten Länder der

Welt bleibt. Und die weitaus meisten Flüchtlinge sind friedliebend.

Die Parteien liefern sich einen Wettkampf um das Höchstmaß an Härte -

in dem Glauben, damit dem Willen der Bevölkerung zu entsprechen. So

entsteht ein Perpetuum mobile der Unsicherheit, bei dem einem angst

und bange werden kann.







